Bautista le hizo un masaje especial a Coty Romero en Gran Hermano 2023: ¿romance confirmado?

Ante esto, el uruguayo aseguró que se trataba de la "nueva estrategia de Furia", por lo que la principal candidata a ganar el reality show no se lo tomó nada bien y decidió responderle. "¿Qué? A mí me contaron, no es mi estrategia. Si quiero hacer estrategia, yo le masajeo los pies y me la chapo, sin embargo no lo hago", señaló Scaglione.

Para finalizar, Bautista lanzó la última bomba de la conversación y sorprendió a todos: "Ya lo hiciste... Un besito. Es como que la persona que entra a la casa, Furia dice 'le voy a dar un beso'". Con esto último, hizo referencia a Mauro Dalessio, con quien ella mantuvo un vínculo muy cercano desde su ingreso.

