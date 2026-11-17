El DJ de la fiesta de la artista publicó la hoja con todos los nombres de los temas que le pareja no quería que suenen y sorprendió con algunos hits.

El DJ de la boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicó por primera vez la lista que los novios le entregaron con las canciones prohibidas para la fiesta. Fueron específicos con los 11 temas que pidieron que no aparezcan y sorprendió por los artistas que eligió.

Si bien la boda fue completamente íntima, Lali publicó en las últimas horas una serie de fotos para agradecer a algunas marcas y mostraron quiénes los había acompañado. Entre los famosos estaban Ale Sergio y Juliana Gattas. Pero lo que más llamó la atención no fue eso.

Fue el DJ Andrés Balaciano, quien ofició en la mayor parte de la fiesta porque la otra parte la hizo Ale Sergi, fue quien subió en redes sociales la famosa lista con los temas que no querían. ¿Cuáles eran?

"Ella me levantó" de Daddy Yankee, "La isla del sol" de El Símbolo, "Ven bailalo" de Ángel y Khriz, "La gozadera" de Gente de zona ft. Marc Anthony y “No te creas tan importante" de Damas Gratis y Viru Kumbieron, entre las principales.

Me cayó muy bien esto porque efectivamente son todos temas muy de mierda caraluna bacilos no totalmente Lali pic.twitter.com/FlUiI7aeCn

También sumaron: "Tusa" de Karol G y Nicki Minaj, "La vecinita" de Vico C, "Pa' Mayté" de Carlos Vives, "Todo de ti" de Rauw Alejandro, "El tiburón" de Proyecto Uno, "Caraluna" de Bacilos y The Killers, la banda en sí.

¿Nueva etapa? Lali Espósito sorprendió con un drástico cambio de look que revolucionó las redes

Con un video que compartió en sus redes este martes, la cantante Lali Espósito mostró el cambio de imagen que eligió y sorprendió a sus seguidores, en medio de una semana de novedades personales y musicales tras su casamiento con Pedro Rosemblat y el estreno de BOM junto a Miranda!.

En el video se observa a la artista en la peluquería mientras la estilista trabaja sobre su melena. La secuencia luego deja ver un corte corto, con capas irregulares, volumen en la parte superior y un flequillo más extenso que cae hacia los laterales y acompaña el contorno del rostro.

En términos más específicos, el estilo combina la longitud y el movimiento de un bob con la estructura más breve del pixie, una mezcla que suele identificarse como bixie y que admite distintas terminaciones, desde una textura definida hasta un acabado más despeinado, con capas que aportan volumen y libertad al peinado.

El posteo también abrió una conversación entre quienes siguen a la artista, con mensajes que mezclaron elogios, sorpresa y referencias a su vínculo con Rosemblat. "Alguien que meta preso a Pedro Rosemblat", "Wowwww", "Qué señora", "No acredito", "¿Todo te va a quedar bien?", fueron algunas de las respuestas que dejó la publicación.