Así se confeccionó el vestido de novia que usó Lali Espósito durante su show en River

La artista cantó Like a Virgin junto a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi emulando el tema que hicieron Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna en 2003. Fue el punto más alto de su recital en el estadio Monumental.

Una de las pantallas del estadio River muestran el icónico momento del pop argentino.

Lali Espósito fue noticia durante el fin de semana después de haber protagonizado el momento pop de los últimos tiempos. Cantó Like a Virgin vestida de novia, junto a Tini y Marilina Bertoldi.

Se conocieron las imágenes previas al show de Lali con Tini Stoessel: "Llegó ella, la Triple T"

Las artistas hicieron una especie de remake de la icónica escena pop que protagonizaro n Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna en los VMAS del año 2003 . En ese momento, el beso de las cantantes revolucionó la música y lo mismo ocurrió 23 años después con las cantantes argentinas.

Horas después del enorme revuelo ocurrido por la situación, la diseñadora de modas Verónica de la Canal, una de las más reconocidas en Argentina y el mundo, compartió un video con Lali haciéndose la prueba del vestido . Ella fue la que vistió a la reina del pop en la actualidad.

"LALI X VDLC. @lali Fue un honor ser parte de este momento icónico del Pop. Gracias a vos y tu team por confiar en mí para este show espectacular. Hiciste historia una vez más! Te Quiero Lali!", escribió la diseñadora en su video compartido en Instagram.

La cantante agradeció por la noche que pasó en el estadio Más Monumental, con localidades agotadas, acompañada de sus colegas Tini Stoessel , Marilina Bertoldi y Dillom . "No lo puedo creer", se sinceró después del show en X y agregó: "Tengo el corazón explotado y una resaca fatal. Los amo. GRACIAS. Lo de ayer fue... no puedo describirlo ".

Lali Espósito se presentó ante 85.000 personas y sorprendió al público con un homenaje a Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera interpretando Like a virgin de la mano de Tini y Marilina. Mientras que con el joven artista cantaron 33, el tema en el que colaboraron para su último álbum.

Lali Espósito en el estadio Más Monumental.

En una puesta en escena cuidadosamente trabajada, las tres referentes rindieron homenaje a la célebre actuación de los MTV Video Music Awards 2003 protagonizada originalmente por las históricas figuras del pop estadounidense, recreando aquella icónica interacción que marcó a fuego la historia de la cultura pop mundial.

La integración de Marilina Bertoldi aportó una fuerza rockera y una sonoridad potente que se ensambló de manera fluida con el despliegue escénico y la impronta de Lali y Tini. Este cruce de estilos celebró la versatilidad de la escena argentina, fusionando el rock alternativo y el pop en un espectáculo de altísimo nivel visual y musical.

Lali Espósito Tini Stoessel

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.

Lali Espósito habló sobre el aumento de los suicidios entre jóvenes durante su show en River y cuestionó al Gobierno

Además, la cantante se tomó unos minutos para hablar con el público sobre la problemática del suicidio y la situación que atraviesan miles de jóvenes en Argentina. La cantante destacó la necesidad de que la sociedad y las autoridades presten atención a una problemática que definió como “muy dolorosa”.

“Argentina tiene muchos récords bárbaros, en el deporte, en el arte, pero tiene uno que no está para nada bueno, y que es muy doloroso”, comenzó Lali frente a las miles de personas que asistieron a su presentación.

La artista sostuvo que el país registra una situación especialmente preocupante entre las personas de 15 a 34 años y afirmó: “Hoy es la principal causa de muertes entre los jóvenes. Antes eran los accidentes viales, por ejemplo, y hoy son los suicidios”.

“Obviamente uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa”, planteó. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, los registros de mortalidad muestran una incidencia particularmente significativa del suicidio entre adolescentes y jóvenes. En 2023 se registraron 3.488 muertes por suicidio en Argentina y, entre las mujeres, la tasa más alta correspondió al grupo de 15 a 24 años.