Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa" La conductora y modelo sorprendió a todos luego de revelar una sorpresiva situación que le tocó vivir con el reconocido actor estadounidense de 82 años.







Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro. Redes sociales

La conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain decidió confesar que Robert De Niro le dijo que no hace un tiempo y dejó a todos sin palabras luego de detallar cómo fue la sorpresiva situación viral que la tuvo bien cerca del reconocido actor.

Con motivo de una de las preguntas de Los 8 escalones que estuvo vinculada al actor estadounidense de 82 años, Pampita decidió contar una experiencia personal y sorprendió. "Yo le pedí una foto una vez a De Niro y me dijo que no. Lo esperé un montón de tiempo. Me dijeron 'no lo molestes porque está comiendo'. Obviamente, lo entendí porque a mí me pasa", comenzó por expresar.

Y la anécdota no terminó allí, sino que continuó: "¡Tardó un montón en comer! Me quedé sentada en la vereda y cuando lo veo salir le pregunto si me puedo sacar una foto y me dice 'no, no, hoy no estoy bien'. Era porque no quería salir en mal estado, estaba con barba. Y se fue y lo vi irse". Así, dejó a todos los presentes sin palabras luego de confesar que le dijo que no.

Luis Brandoni y Robert De Niro serie Nada Robert De Niro participó de la serie Nada con Luis Brandoni, aunque no se sabe si Pampita se lo encontró en Argentina o en otro país. Redes sociales "Yo lo entendí porque a mí a veces me pasa que me sacan una foto espantosa. Tengo una muy mala que me sacaron en el gimnasio y hasta el día de hoy dicen 'Pampita con maquillaje y Pampita sin maquillaje'. Entonces lo entendí, él no quería salir así en la foto", concluyó. De esta manera, decidió evidenciar que no quedó enojada, sino que tuvo mucha empatía para entender al actor de 82 años.

Embed - ¿¡LE DIJO QUE NO A PAMPITA!? Robert De Niro se negó a sacarse una foto con la conductora y modelo

