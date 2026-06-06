La modelo y el empresario fueron vistos juntos en Inglaterra y una serie de fotos compartidas en redes sociales alimentó los rumores de una posible reconciliación.

¿Reconciliados? Se filtró la foto entre Pampita y Martín Pepa que revela que estarían juntos nuevamente

¿Reconciliados? Se filtró la foto entre Pampita y Martín Pepa que revela que estarían juntos nuevamente : una imagen compartida desde Inglaterra volvió a encender las especulaciones sobre el vínculo entre la modelo y el empresario. Horas después, una selfie de la pareja alimentó aún más las versiones de reconciliación.

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Las imágenes también fueron comentadas en LAM, donde los panelistas deslizaron pistas sobre una conocida dupla romántica que habría decidido darse una nueva oportunidad antes de revelar sus identidades.

Aunque ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas sobre una reconciliación formal, las fotografías fueron suficientes para que los rumores se multiplicaran en redes sociales.

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Carolina 'Pampita' Ardohain y Martín Pepa volvieron a cobrar fuerza en las últimas horas luego de que se difundieran imágenes de ambos en Inglaterra .

La primera señal llegó a través de una fotografía compartida por Martín Pepa en sus redes sociales. En la imagen se puede ver a la conductora sonriendo frente a una tradicional puerta roja, una postal que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja.

pampita pepa

Sin embargo, el detalle que terminó de disparar las especulaciones fue una segunda publicación: una selfie nocturna en la que ambos aparecen juntos en un contexto más íntimo y alejado de la exposición mediática habitual.

Según trascendió en programas de espectáculos, el encuentro en el exterior habría sido una oportunidad para reencontrarse y fortalecer nuevamente el vínculo tras un período de distancia.

La relación entre Pampita y Pepa enfrentó dificultades relacionadas con la distancia geográfica, por lo que este viaje fue interpretado por muchos como una apuesta para intentar reconstruir la pareja.