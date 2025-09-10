Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada" La cantante rosarina terminó con el misterio y reveló que comenzó una relación amorosa con el futbolista de Barcelona.







Nicki Nicole terminó con el misterio alrededor de su romance con Lamine Yamal. Redes sociales

La cantante rosarina Nicki Nicole confirmó su romance con el futbolista español Lamine Yamal y tiró por la borda todos los rumores vinculados a una supuesta separación luego de apenas dos semanas de relación, la cual incluso fue sospechada de tener un tercero en discordia.

En diálogo con los medios presentes en la previa a un desfile, Nicki Nicole comenzó por expresar: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, la verdad que con mucho cariño de la gente, y les quiero agradecer a todos". Con estas palabras, evidenció que tomó la decisión de mudarse a España para vivir junto a su flamante pareja.

Luego, al ser consultada si estaba feliz a nivel personal, la rosarina confesó: "Muy feliz. Estoy muy enamorada, muy feliz". Así, terminó con todos los rumores alrededor de una supuesta separación por un tercero en discordia y dejó muchas dudas luego de lo que fueron las publicaciones eliminadas en redes sociales.

Embed “Estoy muy enamorada” Nicki Nicole habló por primera vez de su relación con Lamine Yamal pic.twitter.com/1RofwfwWhR — Paparazzi (@PaparazziRevis) September 10, 2025 Si bien faltaba la confirmación oficial de alguno de los dos, hace algunos días Lamine Yamal fue "escrachado" por su compañero Nico Williams, quien lo filmó luego de un triunfo de la Selección española. En el clip, se pudo observar el fondo de pantalla del jugador de FC Barcelona y apareció una foto inédita de ellos juntos.

