IR A
IR A

Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

La cantante rosarina terminó con el misterio y reveló que comenzó una relación amorosa con el futbolista de Barcelona.

Nicki Nicole terminó con el misterio alrededor de su romance con Lamine Yamal.

Nicki Nicole terminó con el misterio alrededor de su romance con Lamine Yamal.

Redes sociales
Te puede interesar:

Bebe Contepomi, tras la despedida de Messi: "Lo amo, para mí es perfecto"

En diálogo con los medios presentes en la previa a un desfile, Nicki Nicole comenzó por expresar: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, la verdad que con mucho cariño de la gente, y les quiero agradecer a todos". Con estas palabras, evidenció que tomó la decisión de mudarse a España para vivir junto a su flamante pareja.

Luego, al ser consultada si estaba feliz a nivel personal, la rosarina confesó: "Muy feliz. Estoy muy enamorada, muy feliz". Así, terminó con todos los rumores alrededor de una supuesta separación por un tercero en discordia y dejó muchas dudas luego de lo que fueron las publicaciones eliminadas en redes sociales.

Embed

Si bien faltaba la confirmación oficial de alguno de los dos, hace algunos días Lamine Yamal fue "escrachado" por su compañero Nico Williams, quien lo filmó luego de un triunfo de la Selección española. En el clip, se pudo observar el fondo de pantalla del jugador de FC Barcelona y apareció una foto inédita de ellos juntos.

Lamine Yamal fondo pantalla celular Nicki Nicole
Lamine Yamal evidenció su romance con Nicki Nicole con el fondo de pantalla en su celular.

Lamine Yamal evidenció su romance con Nicki Nicole con el fondo de pantalla en su celular.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

El fútbol por streaming es uno de los deportes más pedidos por el público y una de las nuevas plataformas ha decidido introducir una herramienta muy demandada por sus clientes para observar varios partidos al mismo tiempo, lo que podría ser un jaque mate total a la televisión.

Plataformas streaming Netflix HBO Max Amazon Prime Video Disney+ Paramount
Las plataformas de streaming pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

Las plataformas de streaming pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.303 del miércoles 10 de septiembre de 2025

Hace 10 minutos
Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Hace 14 minutos
Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y cerró un debate de décadas.

Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y el gobernador Pullaro podrá presentarse a la reelección

Hace 26 minutos
Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

Briatore reveló si mejorará el auto de Colapinto en 2025: "Hay que tomar decisiones"

Hace 52 minutos
Pampita compartió las imágenes con sus seguidores en las redes sociales.

Bailando con ballenas: Pampita hizo su sueño realidad

Hace 1 hora