El recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Como cada año, el actor volvió a dedicarle tiernas palabras, esta vez con un video inédito, a su primera hija que tuvo fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain. “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos”, señaló.

En un nuevo aniversario de su hija, Blanca, Benjamín Vicuña hizo un dulce posteo recordándola a 13 años de su fallecimiento a causa de una neumonía hemorrágica. Como suele hacer todos los años, el actor le dedicó tiernas palabras y, esta vez, con un video inédito.

Al igual que cada 8 de septiembre, el chileno volcó su dolor en las redes sociales y no ocultó su sentimiento a la primera nena que tuvo junto a la modelo, Carolina “Pampita” Ardohain. “Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden” , comenzó la publicación junto a una filmación casera junto a la pequeña y su hermanito, Bautista.

En la grabación se los puede observar a los pequeños junto a su padre, entre risas, besos y abrazos musicalizado con Yo pienso en ti, de Manuel García y Fernando Ubiergo. “Yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, reconoció.

Al mismo tiempo, aseguró que “ el frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”.

Por último, agregó: “ Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos , sigo leyendo señales, sigo hablando solo, diálogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”.

De qué murió Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain

Blanca Vicuña nació el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile, y tan solo seis años después, la familia Vicuña-Ardohain sufrió una tragedia que sacudió a ambos países y toda la comunidad del espectáculo.

En 2012, la modelo y el actor se habían ido de vacaciones a Cancún, México, junto a Blanquita, de por entonces 6 años, Bautista, de 4, y Beltrán, que era apenas un bebé.

Durante su estadía, en el exclusivo resort, la niña comenzó con un mal estar, síntomas parecidos a los de un resfrío. Como esos síntomas no solo no cedían, sino que también empeoraban, porque le costaba respirar, la familia decidió regresar repentinamente a Santiago.

La pequeña fue internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos de la Clínica Las Condes, de la capital chilena, pero los médicos no lograban descubrir un diagnóstico preciso. Finalmente, el 8 de septiembre del 2012, Blanquita falleció.

“Luego de nueve días internada en la Clínica Las Condes, y como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, fue confirmada la muerte de Blanca Vicuña Ardohain”, señaló el parte médico.