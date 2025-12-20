Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

El cierre de la gira de Bad Bunny en la ciudad de México dejó un momento memorable cuando invitó a subir al escenario del Estadio GNP Seguros a la cantante mexicana Julieta Venegas, y la euforia del público fue total.
La estrella mexicana se subió al escenario para interpretar tres canciones junto al músico puertorriqueño, que logró una velada especial para 50 mil fanáticos.
La noche del viernes 19 de diciembre empezó con perreo y energía y se transformó en una velada especial cuando apareció en escena la cantautora, que deslumbró con su presencia ante 50.000 fanáticos.
La dupla interpretó un set de tres canciones, logrando una fusión entre el estilo urbano del compositor puertorriqueño y la melodía pop-alternativa de la "Reina del Alternativo Latino".
La artista mexicana agradeció públicamente el momento: "Me siento profundamente agradecida y honrada de poder compartir contigo @badbunnypr", escribió en Instagram.
El momento más alto de la noche se alcanzó cuanto sonaron los acordes del tema del compositor Lo Siento BB:/, la exitosa colaboración que hicieron junto al productor discográfico Tainy, y que pocas veces pudieron hacerlo juntos en vivo.
Esta participación especial reafirma el vínculo de Bad Bunny con el público mexicano y su respeto por las leyendas de la música local. El concierto se destacó por la calidad vocal de los artistas y la escena convirtió el estadio en una fiesta de luces y ovaciones. Con esta sorpresa, el "Conejo Malo" consolidó su hegemonía en México.