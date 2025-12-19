IR A
IR A

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

"Necesitamos descansar y sanar. Gracias por estar incluso cuando nos perdemos y esperamos poder volver cuando estemos preparados", anunciaron los músicos en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco "Top of the hills".

Instagram

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación del nuevo disco Top of the hills. Así lo anunciaron los músicos mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram, en la que también le pidieron disculpas a sus fans por la decisión. "Les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón", aseguraron.

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia.
Te puede interesar:

Arrancó la venta de entradas para el regreso de Los Ángeles Azules a la Argentina

"Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar", dijeron Ca7riel y Paco Amoroso en el comunicado que difundieron este viernes.

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso on Instagram
View this post on Instagram

"Top of the hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso", anunció el dúo musical. "Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados", concluyeron.

Se esperaba que este viernes 19 de diciembre se presentara el disco Top of the hills. Pero, a medida que pasaban las horas, el nuevo trabajo de Ca7riel y Paco Amoroso no aparecía en ninguna de las plataformas musicales y las dudas empezaron a aumentar entre sus seguidores. Finalmente, las preguntas se disiparon con el anuncio del dúo en el que contaron que se tomarán una pausa en sus carreras, después de haber tenido un vertiginoso ascenso en los últimos dos años.

Según la discográfica Sony, el disco Top of the hills fue grabado tan solo en dos semanas y tuvo una gran producción con un "trabajo maximalista". Se esperaba que, después de su presentación, Ca7riel y Paco Amoroso realizaran una gira mundial por varios países latinoamericanos y europeos para presentarlo. Sin embargo, sus fans tendrán que esperar un tiempo para que el dúo, que mantiene una larga amistad desde su infancia, decida volver.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.
play

Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en Argentina

La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.
play

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

últimas noticias

La mora bancaria de los hogares alcanzó el 7,8% en octubre, un porcentaje que triplica al del mismo mes del año pasado.

Hogares al límite: la morosidad se disparó en octubre y alcanzó niveles récord en préstamos personales

Hace 7 minutos
El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

Hace 34 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 20 de diciembre

Hace 36 minutos
Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro sabe mejor que nadie lo que busca con esta campaña militar norteamericana.

Donald Trump advirtió que "no descarta" iniciar una guerra contra Venezuela

Hace 46 minutos
Marilú Marini, Daniel Hendler y Carla Peterson son los protagonistas de una película de las más vistas en Netflix. 

Una película argentina se ubicó rápidamente entre las más vistas de Netflix: cuál es y de qué trata

Hace 47 minutos