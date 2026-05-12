Los Beatles recompraron el edificio donde dieron su último concierto para crear un museo inmersivo

3 Savile Row, donde los Fab Four tocaron en público por última vez en su recordado recital en la azotea en 1969, se convertirá en un espacio con siete pisos de recuerdos y material de archivo nunca antes visto.

3 Savile Row, el histórico edificio de Londres donde Los Beatles tocaron en público por última vez , se convertirá en un museo oficial de siete pisos con recuerdos y material de archivo nunca antes visto, en una experiencia inmersiva con la que buscan una nueva conexión con sus fanáticos.

El lugar ofició como cuartel general de Apple Corps , la empresa de la banda, entre 1968 y 1972, y en su sótano grabaron su último álbum, Let It Be. Pero la parte más recordada por los fanáticos es su terraza, donde el 30 de enero de 1969 dieron un concierto improvisado acompañados por el tecladista Billy Preston, en la que fue su última presentación en público . Los Simpson recrearon la escena en el episodio en el que parodian la historia de los Fab Four a través de Los Borbotones, la banda de Homero junto a Barney, Apu y el profesor Skinner.

El impulsor de la recompra del edificio fue el propio Paul McCartney, deseoso de que los seguidores tuvieran un punto oficial beatlero en la capital británica. "Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road, pero no pueden entrar y se sacan fotos que atascan el tráfico y los conductores realmente se molestan, así que pensé que esta era una idea excelente", expresó a la BBC.

Aunque Apple abandonó Savile Row a principios de la década de 1970, a partir del próximo año se inaugurará en el lugar una nueva experiencia para fans: "The Beatles at 3 Savile Row" se inaugurará en 2027 y contará con siete pisos repletos de material inédito de los extensos archivos de Apple Corps, exposiciones temporales, una tienda para fans y la recreación del estudio original donde se grabó Let It Be . La histórica azotea también estará abierta al público.

"Desde su creación en 1968, Apple Corps Ltd. ha supervisado los intereses creativos y comerciales de Los Beatles, y el anuncio de hoy completa un ciclo, ya que regresa a su sede original más famosa ", expresa el comunicado que anunció la novedad.

Por su parte, McCartney señaló que “fue una experiencia increíble volver recientemente al número 3 de Savile Row y recorrerlo". "Hay tantos recuerdos especiales entre sus paredes, por no hablar de la azotea. El equipo ha elaborado unos planes realmente impresionantes y estoy deseando que la gente lo vea cuando esté terminado", subrayó. "¡Guau, es como volver a casa!", añadió Ringo Starr.

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The first ever official Beatles fan experience. Opening 2027



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En relación con la inauguración del número 3 de Savile Row, el director ejecutivo de Apple Corps, Tom Greene, comentó: "Estamos encantados de traer de vuelta a Apple Corps a su hogar espiritual y ofrecer a los fans de Los Beatles algo realmente especial. Todos los días, los fans fotografían el exterior del número 3 de Savile Row, pero el año que viene podrán entrar y explorar las siete plantas del emblemático edificio, incluida la azotea, donde incluso las barandillas permanecen intactas desde aquel famoso día de 1969".

En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre The Beatles en 3 Savile Row, así como detalles de una segunda experiencia que se encuentra actualmente en desarrollo.

El último concierto que pudo no haber sido

El concierto en la azotea de Los Beatles, al mediodía del 30 de enero de 1969, fue la última vez que alguien vio a los Fab Four actuar en público, pero casi no sucedió. Michael Lindsay-Hogg, director de la filmación, recordó que algunos de los miembros quisieron darse de baja a último momento. "George [Harrison] no quería hacerlo y Ringo comenzó a decir que realmente no veía el punto", relató, y luego contó que fue John Lennon quien dio el impulso final para concretarlo.

Comenzaron el show y fanáticos que pasaban por el lugar se agolparon rápidamente para mirar desde la calle y algunos techos de edificios vecinos. Tocaron durante 42 minutos, en una lista que incluía Don't Let Me Down, I've Got a Feeling y dos versiones de Get Back, antes de que las quejas de los vecinos obligaran a la policía a cancelar el recital.

Las imágenes fueron restauradas recientemente para el documental Get Back de Peter Jackson; y una placa azul en 3 Savile Row conmemora el concierto. Los Beatles continuaron usándolo como base para su compañía, Apple Corps, después de que se separaron en 1970.