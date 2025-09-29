Bad Bunny confirmó que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl en 2026

El puertorriqueño anunció que estará en el medio tiempo del evento deportivo más importante de Estados Unidos el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Después de algunas especulaciones, finalmente el músico Bad Bunny confirmó que estará en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2026. “Lo he estado pensando estos días y después de hablarlo con mi equipo creo que haré solo una fecha en Estados Unidos ”, mencionó el cantante en el comunicado de prensa que difundió la liga de fútbol americano.

La noticia también fue anunciada oficialmente durante el partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers este domingo a través de un video publicado en las redes de la National Football League (NFL), que finalmente fue reposteado minutos después por el propio artista.

Si bien el puertorriqueño se había negado a dar shows en Estados Unidos e incluso lo excluyó de su gira internacional, finalmente terminó cambiando de opinión. “ Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown … esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL ”, señaló.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, será el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara , California y será producido y organizado por Apple Music y Roc Nation, la compañía de Jay-Z.

Bad Bunny estará por segunda vez en el Super Bowl

Esta será la segunda presentación del artista puertorriqueño, Bad Bunny, en el Super Bowl. La anterior había sido en 2020 cuando hizo una aparición sorpresa junto a Shakira y Jennifer López, donde interpretó su éxito “I Like It” junto a J Balvin.

Con esta presentación, será la primera vez que un artista latinoamericano lidere el show en solitario frente a una audiencia en vivo estimada en 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Se espera que, en los próximos días, tanto la NFL como Apple Music, den a conocer más detalles del espectáculo que ofrecerá ganador del Grammy en tres oportunidades, como ser posibles invitados.