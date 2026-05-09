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La nueva canción de Emilia Mernes, ¿con indirecta a Tini Stoessel?

La artista de Nogoyá hizo una colaboración en inglés junto a Zara Larsson llamada Girl’s Girl. “Creo que ella es dulce y me alegra que haya lanzado su canción, pero en internet no paran de decir que debería opacarla. La competencia es feroz”, se escucha decir.

Muchos creen que Emilia Mernes lanzó su nuevo sencillo contra Tini Stoessel

Muchos creen que Emilia Mernes lanzó su nuevo sencillo contra Tini Stoessel

Pese a que tanto Tini Stoessel y Emilia Mernes salieron a pedir que se deje de hablar de la pelea entre ambas, ahora la artista entrerriana volvió a dar de qué hablar tras el lanzamiento de su nueva canción, ¿con indirecta a la Triple T?

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Es que en redes sociales comenzaron con las especulaciones a quién iba dirigido el nuevo sencillo que lo canta en inglés como colaboración de Zara Larsson Girl’s Girl. En la misma se puede escuchar frases como “conozco a esa chica que me está afectando”, y prosigue con “bueno, chicas, vamos a desahogarnos: hubo rumores de que soy una ‘chica buena’, vamos a desmentirlos”.

“Vamos a desmentirlos, ser una chica pone a prueba mi ego y mis valores. Podríamos ser mejores amigas, pero quiero ser la mejor”. Esa esa línea, apunta contra ‘su enemiga’, pero de manera irónica señala que me alegra que haya lanzado su canción, “pero en internet no paran de decir que debería opacarla. La competencia es feroz en el mundo del entretenimiento”.

Haciendo referencia en la competencia se escucha que canta que solo quiere ser una chica que apoya a las chicas, pero “¿qué pasa cuando esa chica quiere ser el centro de atención, cariño?”: “Fama y dinero. ¿Por qué siempre tenemos que ser lindas y amigables?”.

Entre otras frases que despertó la atención de los amantes de la música señaló: “Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días le olvidan. Otra bala que gasto desmintiendo una mentira. Dicen que hay espacio, pero hay solo una silla. Si cumplo mis sueños, puedo ser su pesadilla”.

Embed - Zara Larsson, Emilia - Girl's Girl // Traducción al Español.

El pedido de Tini en medio de la pelea con Emilia Mernes: “Es un tema delicado”

En medio de la polémica pelea con Emilia Mernes, Tini Stoessel estaba de gira por el interior del país con su gira Futttura, y en Tucumán fue donde eligió hablar por primera vez sobre el conflicto que la involucra con la oriunda de Nogoyá y dejó miles de conjeturas sobre la ruptura de la amistad de años.

Sus palabras llegaron en el show que dio en el hipódromo del norte del país y se hizo una pequeña pausa para dirigirse a sus fans donde se la vio muy emocionada que terminó siendo replicada en las redes sociales. “Quiero que sepan que es un tema muy delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, no tiene que ver con la depresión”.

“Necesito que entiendan que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilar ciertas cosas que pasaron en la vida”, se la escucha pronunciar a la cantante con una voz entrecortada. Si bien dejó en claro que quiero “dejarlo acá”, también hizo la aclaración que le pareció “un tanto injusto todos estos días y horas que se esté llevando para un lugar que no es”. “Por ahora, prefiero dejarlo acá”, aclaró.

Sin embargo, tras un segundo de pauso agregó: “Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Les estoy abriendo mi corazón, mucho, y les estoy contando que es algo muy delicado”. “Así que, por favor si pueden dejar de intentar saber qué pasó… por ahora, yo elijo el silencio. Los amo. Gracias”, concluyó de manera categórica.

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