La actriz estuvo mano a mano con Moria Casán y reveló que el primer mensaje lo envió el propio futbolista. “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Porque estaba en una relación en la que no me sentía deseada, no me sentía amada”, se sinceró.

A casi un año de haber oficializado su noviazgo con Mauro Icardi , Eugenia “La China” Suárez contó por primera vez cómo y cuándo comenzó su romance con el futbolista luego de haber sido acusada por Wanda Nara de infidelidad.

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

Finalmente, la actriz confesó que inició en 2021 , dando por hecho que fue en medio de infidelidades de parte de ambos ya que el delantero estaba en pareja con la empresaria y ella aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña, padre de dos de sus tres hijos.

En un mano a mano con Moria Casan, la también cantante no se guardó nada y reveló que el primero en dar el pase para lo que ahora es un gran amor fue el propio futbolista. “ Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra ”, haciendo referencia a la situación sentimental con el chileno.

“ Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”, indicó entre risas y sobre el primer encuentro en un hotel de Francia detalló: “ Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona . Llegué primera, tenía unos nervios... Me acuerdo que pensé el outfit: fui muy simple, sin maquillaje. Tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca”.

Fiel a su estilo, la conductora le pidió más detalles de cómo surgió el amor y la China no dudó en responder: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Porque estaba en una relación en la que no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada ”.

“Yo siempre fui muy de la monogamia, pero me duraban unos años. Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París. Nos encontramos en una habitación, una suite, fue muy mágico, yo estaba muy nerviosa, porque no es lo mismo que hablar por celular”.

Embed La China Suárez le contó a La One cómo fue el encuentro en París con Mauro Icardi.#LaMañanaConMoria pic.twitter.com/CWnjvbMhrA — eltrece (@eltreceoficial) November 17, 2025

La China Suárez confesó que se vieron por primera vez en París y se enamoraron

En la misma entrevista en La Mañana con Moria (El Trece), la China Suárez aseguró que el encuentro con Mauro Icardi en París fue mágico: “No podía actuar, fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte, después explotó todo, no hablamos durante tres años”.

Según detalló esa noche “más romántica de lo que se imagina la gente, yo me saqué un pasaje y me fui a verlo, estaba filmando una película en España”. Además, resaltó que estuvo en contacto por mensajes con el futbolista varias semanas antes del encuentro: “Hablé por WhatsApp dos meses, después lo vi y ya está”.

Hoy, a casi un año de estar en pareja la actriz destacó la forma de ser de Icardi, motivo por el cual la enamora todos los días: “A mí me gusta que me traten como una reina, espero el gesto, que me acompañen, necesito que mi pareja me lo haga sentir porque yo soy así con la otra persona, no soy dependiente emocional, pero me gusta estar enamorada”.