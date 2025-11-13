Puros halagos: Lali dejó un cariñoso mensaje a Moria y La One respondió con elogios

Lali Espósito, quien se encuentra de gira internacional, no quiso perder la oportunidad de saludar a su "Mo querida" por el debut de La mañana con Moria en El Trece, en un sentido video.
Un video grabado por la cantante argentina muestra un mensaje en el que no escatimó en palabras de adoración para la ex vedette. La respuesta estuvo cargada de reconocimiento a la carrera de la intérprete de "Fanático".
Moria Casán recibió un caluroso el saludo que se robó todas las miradas por la cantidad de elogios. La superestrella pop, quien mantiene una relación cercana con la diva, e incluso hizo un tema en colaboración con ella: ¿Quienes son?, se tomó un momento desde su gira para felicitar a la flamante conductora.
El mensaje de la cantante fue breve, directo y lleno de alegría. Lali expresó su emoción por ver a Casán embarcada en un nuevo proyecto televisivo, haciendo hincapié en la vasta trayectoria de la conductora.
"'¿Quienes son?' Muy emocionada por poder saludarte, aunque sea a la distancia. Te felicito por este nuevo por este nuevo proyecto. Por toda tu vida", Lali se muestra contenta y emocionada al poder dejarle un mensaje a Moria.
El mensaje de la actriz nacida en Parque Patricios se vuelve más personal cuando hace referencia a momentos compartidos con quien considera parte de la idiosincrasia argentina: “Detrás de esta mujer tan impresionante hay alguien profundamente sensible, bruja blanca, 'bruja de las buenas, como decís vos'”. Y cerró: "¡Muchas felicitaciones!".
Moria, quién participó de un videoclip y se sumó a los recitales que Lali, contestó al video con amorosas palabras para su compatriota: "Qué hermosa es esta Lali, que hermosa persona"
“Ella me llamó y me grabó cuando dije: ‘Estoy en calzoncillos y en media, mirá si no voy a estar en tu voz, Reina’”, mencionó La One en referencia a su participación en la canción de Lali.
"Es un coloso. Es una grande con un talento inusitado y una trabajadora de chiquita. Con una cabeza hermosa y una sensibilidad fabulosa", reforzó su idea.
"Gracias Lali, te esperamos con todo el amor para abrazarnos siempre presencialmente", expresó Moria para cerrar el mensaje, con el aplauso de sus panelistas.
