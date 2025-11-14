IR A
"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

El conductor atraviesa una crisis personal por las recientes amenazas a su hija Juanita y sus problemas financieros.

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.

Redes Sociales

El conductor Marcelo Tinelli pasa por un momento complicado, tras la amenaza a Juanita Tinelli y la crisis familiar, y sus problemas financieros, por las que tuvo que vender su mansión en Punta del Este: "Está depresivo, medicado y..."

El mediático atraviesa una gran presión emocional que lo llevó a suspender sus compromisos laborales en Argentina, incluso de su programa en Carnaval streaming, y a recluirse en su casa de Uruguay, donde estaría recibiendo medicación especializada.

En La Mañana con Moria, en El Trece, el panelista Gustavo Méndez detalló el momento que atraviesa el presentador de TV: "Candelaria y Juana no se hablan. Esto es información, no es opinión. Francisco tomó partido por Juanita, brilla por su ausencia, pero si tiene que elegir, elige a su hermana. Marcelo no está bien. Está medicado y depresivo”.

Méndez contó que Tinelli necesita tratamiento y seguimiento profesional para sobrellevar la carga emocional acumulada, según la información que trascendió desde su círculo íntimo.

Qué pasó con las amenazas a Juanita Tinelli

Juanita Tinelli presentó una denuncia judicial por amenazas que recibió a través de una llamada telefónica. El hecho derivó en una serie de declaraciones cruzadas entre los integrantes de su familia, quienes expusieron públicamente profundas diferencias y conflictos internos.

Además, se confirmó que la persona que realizó la llamada fue Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe y con quien el mediático tiene una disputa.

