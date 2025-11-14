IR A
La impresionante transformación de Sofía Gala para la biopic de Moria Casán

Su interpretación sorprendió por el nivel de detalle y compromiso. Esta producción reconstruirá distintas etapas de la vida de Moria con un enfoque íntimo y visualmente impactante.

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances.

  • La biopic sobre Moria Casán generó gran expectativa por la intensa preparación de Sofía Gala para encarnarla.
  • Las primeras imágenes del rodaje mostraron una transformación física y gestual que llamó la atención del público.
  • Moria elogió el trabajo de su hija y destacó que logró interpretar su esencia con una fidelidad sorprendente.
  • La serie abordará distintas etapas de la vida de la diva, con varias actrices dando vida a “La One” en sus diferentes momentos.

La anticipación en torno a la biopic de Moria Casán crece con fuerza a medida que salen a la luz nuevos detalles sobre el proyecto. El foco está puesto en Sofía Gala Castiglione, quien asumió el desafío de interpretar a una de las figuras más trascendentes y provocadoras del espectáculo argentino. La tarea adquiere una dimensión especial al tratarse de su propia madre, lo que añade un nivel emocional y artístico poco habitual.

Las primeras imágenes del rodaje causaron impacto por la metamorfosis de la hija de la diva, que logró apropiarse de la apariencia y la actitud distintiva de “La One”. Su postura, estilo y gestualidad reflejan con precisión la identidad escénica de Moria, algo que despertó elogios inmediatos entre fanáticos y especialistas.

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances, celebrando públicamente el trabajo de su hija. Según contó, siente que Sofía “interpreta su ADN” de un modo único y que su caracterización “está impresionante”. La química entre ambas y el profundo vínculo que las une parecen haber sido claves en este proceso creativo.

El interés también se alimenta del impacto cultural que Moria tuvo durante décadas, lo que convierte esta biopic en un retrato de una era del espectáculo argentino. La transformación de Sofía funciona como puerta de entrada a esa historia, invitando a descubrir cómo la serie reconstruirá los momentos más emblemáticos de la diva.

Moria casan sofia gala

Así es la impresionante transformación de Sofía Gala

Para este papel, Sofía Gala debió sumergirse en una preparación intensa y muy personal. Interpretar a Moria Casán implicó reconstruir no solo su estética icónica, sino también la fuerza escénica que la caracterizó desde el inicio de su carrera.

El equipo trabajó sobre pelucas, vestuario, maquillaje y una paleta visual que hace referencia al universo estético de Moria en sus primeros años. La caracterización incluye detalles minuciosos que replican su presencia arrolladora y su estilo teatral, reforzando la ilusión de estar frente a la mediática.

Morian Casán y Sofía Gala
Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.

Sofía reconoció con humor que este rol es “casi una terapia paga”, ya que le exige abordar la figura de su madre desde un lugar artístico, afectivo y crítico al mismo tiempo. Ese cruce entre lo íntimo y lo profesional vuelve su interpretación especialmente particular.

La serie, dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment para Netflix, reconstruirá distintas etapas de la vida de Moria. Sofía Gala retrata los comienzos de su trayectoria, mientras que otras actrices asumirán el desafío de interpretarla en etapas más avanzadas, construyendo un recorrido completo por la vida y el mito de la diva.

