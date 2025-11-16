16 de noviembre de 2025 Inicio
La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

El Trece adelantó material exclusivo del encuentro entre la actriz y la conductora, en el marco de la intensa gira mediática de Suárez y a días del estreno de Hija del Fuego en Disney+.

El Trece difundió este fin de semana las primeras imágenes inéditas de la conversación entre China Suárez y Moria Casán, que saldrá al aire este lunes en La Mañana con Moria.

La China Suárez también será entrevistada este lunes en el programa de Moria Casán.
Nadie lo esperaba: la China Suárez sorprendió con una confesión sobre Mauro Icardi: "No me lo podían..."

El anticipo muestra fragmentos de una charla extensa donde la actriz aborda su presente profesional, episodios de su vida personal y los proyectos que busca instalar en plena ronda mediática.

El regreso de Suárez a la TV abierta se produce tras su paso por el programa de Mario Pergolini, luego de que Olga le negara espacio y la entrevista prevista en Luzu quedara cancelada. Con la gira ya en marcha, la actriz reaparece ahora en la pantalla de El Trece para profundizar su estrategia de visibilidad.

El foco de esta exposición es el estreno de Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, que llegará a Disney+ el 19 de noviembre. El thriller romántico, producido por Adrián Suar y realizado por Kapow, está ambientado en la Patagonia y sigue la historia de una mujer decidida a vengarse de su pasado.

La promoción del ciclo sumó más ruido en redes sociales, donde se difundió una imagen de Suárez y Moria Casán acompañadas por Mauro Icardi. Aunque el delantero del Galatasaray no participará desde el inicio, no se descarta que reaparezca durante la emisión, tal como ocurrió en su reciente visita a Otro Día Perdido.

