Avión roto, tormenta eléctrica y preocupación: la odisea que vivió una famosa argentina por un vuelo Una famosa influencer atravesó una caótica travesía en el aeropuerto antes de poder retornar a la Argentina. Agregar C5N en









Una reconocida influencer tuvo un problema en un vuelo.

Luego de permanecer dos meses en Miami, Lola Latorre emprendió el retorno hacia la Argentina en lo que terminó transformándose en una verdadera pesadilla aérea. La hija de Yanina y Diego Latorre tenía todo planificado para aterrizar en Buenos Aires, pero una seguidilla de contratiempos e imprevistos extendió su estadía de manera insólita más allá de los plazos que tenía previstos.

Redes sociales La influencer había aterrizado en suelo estadounidense para cumplir con compromisos laborales y disfrutar de unas vacaciones junto a su novio, Felipe Ossana. Sin embargo, el regreso hacia Buenos Aires volvió a poner a prueba la relación a distancia de la pareja, no sin antes obligar a la joven a soportar un trayecto sumamente accidentado antes de poder despegar definitivamente.

A través de un descargo en TikTok, la propia creadora de contenido relató la traumática experiencia que le tocó atravesar. La primera complicación surgió cuando la aeronave, fijada para salir a las 20, sufrió un grave desperfecto técnico. Los viajeros, que ya se encontraban en sus respectivas ubicaciones dentro de la cabina, debieron desembarcar a la espera de un nuevo transporte de reemplazo.

Lejos de solucionarse, el panorama empeoró cuando se disponían a abordar la segunda nave. Una violenta tormenta eléctrica irrumpió en la zona y provocó que ingresara agua al pasillo del transporte. Ante el agotamiento generalizado, la joven resumió con ironía la traumática odisea: “Es como que Miami no quiere que yo me retire de acá”.

El difícil regreso de Lola Latorre desde Miami Pasadas las diez de la noche, la influencer continuaba varada en las instalaciones del aeropuerto aguardando la resolución del vuelo con destino a Buenos Aires. A pesar de que las prolongadas demoras extendían de manera involuntaria la despedida de su pareja, Felipe Ossana, a quien recién volverá a ver dentro de tres semanas, Lola Latorre manifestó una enorme ansiedad por retomar sus actividades cotidianas tras una larga permanencia fuera del país.

Denuncian que Lola Latorre participó de una fiesta clandestina en Mercedes Uno de los incentivos más fuertes para apresurar su retorno estaba vinculado directamente con su entorno afectivo más cercano. La joven deseaba reencontrarse con su grupo de amigas y reorganizar sus compromisos de trabajo, pero la causa de mayor nostalgia durante la espera residía en el distanciamiento con sus mascotas, a las cuales no veía de forma presencial desde hacía exactamente dos meses. De este modo, el cierre de su estadía en Estados Unidos mutó en una jornada caótica signada por las cancelaciones, las fallas técnicas y las inclemencias climáticas. La joven anhelaba estar de nuevo en su hogar y, de manera paradójica, en el instante preciso de emprender la vuelta, Miami pareció retenerla a la fuerza un tiempo extra antes del ansiado despegue.