Prefectura Naval Argentina secuestró 500 kilos de cocaína y detuvo a cinco personas

Un megaoperativo contra el narcotráfico sobre el río Paraná dejó un saldo de 232 kilos de cocaína y apresaron a cuatro personas. Luego realizaron cinco allanamientos en la provincia de Buenos Aires que terminó con un detenido y el secuestro de otros 267 kilos.

Personal de la Prefectura Naval Argentina secuestró casi 500 kilos de clorhidrato de cocaína y detuvo a cinco personas, en un operativo que comenzó en las aguas del río Paraná , a la altura de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires y continuó con cinco allanamientos en distintos puntos del distrito.

La investigación permitió determinar el accionar de una organización criminal trasnacional que estaría vinculada al hallazgo de 34 kilos de cocaína en un bolso estanco , ocurrido el 2 de enero de este año en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso.

Las tareas realizadas establecieron que la organización operaría principalmente entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria , utilizando embarcaciones deportivas para la posible contaminación de buques mercantes en navegación.

A partir de la información obtenida, Prefectura realizó tareas de vigilancia en la ciudad bonaerense de Ramallo , donde se identificó una embarcación tipo tracker con tres tripulantes a bordo que navegaba por el río Paraná.

La embarcación se aproximó a la costa, donde cargó diversos bultos provenientes de una camioneta, y luego se dirigió hacia un buque de mayor porte que navegaba aguas arriba, a la altura del kilómetro 351 del río Paraná, en inmediaciones de la Rada Norte del puerto de San Nicolás .

Ante esta situación, intervino la Agrupación Albatros de la Prefectura y se trasladó la embarcación a la Prefectura San Nicolás para realizar las actuaciones correspondientes.

Por orden judicial, se secuestraron siete bolsos estancos que contenían 210 panes, con un peso de 232 kilos de cocaína. También fueron secuestrados una camioneta Ford Ranger, una embarcación con un potente motor fuera de borda y su tráiler, cinco teléfonos celulares y un dispositivo GPS satelital. Cuatro hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Prefectura Naval Argentina desplegó un megaoperativo contra el narcotráfico en el río Paraná.

De acuerdo con la investigación, uno de los detenidos registraba además una medida judicial vigente de prohibición de salida del país.

A partir de los resultados obtenidos, se llevaron adelante cinco allanamientos en distintos domicilios ubicados en la provincia de Buenos Aires en Ramallo, La Reja y Bernal Oeste en Quilmes.

Como resultado de las requisas, se detuvo a un quinto hombre y se secuestraron otros 267 kilos de cocaína, distribuidos en 240 panes, además de marihuana, bolsos estancos vacíos con similares envolturas y sellos a los panes de cocaína secuestrados anteriormente, elementos de correaje tipo ganchos y bolsas transparentes, celulares, dos autos, dos motos, dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa.

Quién estuvo a cargo de la investigación y del megaoperativo contra el narcotráfico en el río Paraná

El procedimiento se desarrolló en el marco de una causa con intervención del Juzgado Federal de Garantías de Bahía Blanca N°2, en trámite ante la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la PROCUNAR y el Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura, junto con distintas Delegaciones de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Fuerza, con apoyo técnico de la Policía Federal y colaboración de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduanas.