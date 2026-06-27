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Así fue la estrategia de Messi y Antonela para afrontar los rumores de separación

El capitán de la Selección y su compañera atraviesan en Mundial 2026 y, entre medio, comenzaron a circular versiones de crisis: qué hicieron.

La foto de Messi y Antonela que empezó a circular y desmiente los rumores de separación.

La foto de Messi y Antonela que empezó a circular y desmiente los rumores de separación.

  • Los rumores sobre una supuesta crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo crecieron durante el Mundial 2026.
  • Yanina Latorre aseguró que la pareja no está separada y explicó cómo reaccionan ante las versiones que circulan.
  • Según contó la conductora, ambos utilizan gestos en redes sociales para evitar especulaciones sobre su relación.
  • Un intercambio de mensajes por el cumpleaños de Messi volvió a mostrar la cercanía entre los dos.

Mientras Lionel Messi disputa el Mundial 2026 con la Selección argentina, una vez más su vida personal quedó bajo la lupa. En las últimas semanas comenzaron a circular versiones sobre una supuesta crisis con Antonela Roccuzzo, pese a que la rosarina acompañó al capitán argentino junto a sus hijos durante varios encuentros del torneo.

Fue figura en la NFL y expresó su admiración por el 10 argentino.
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La atención sobre la pareja, una de las más conocidas del deporte mundial, aumentó después del debut argentino en la Copa del Mundo. En aquel partido, Messi se emocionó tras convertir un gol y las especulaciones en redes sociales vincularon esa reacción con una situación sentimental.

Sin embargo, posteriormente trascendió que el futbolista atravesaba una preocupación familiar relacionada con la salud de su padre, Jorge Messi. Aun así, las versiones sobre una posible separación continuaron circulando y generaron repercusión entre los seguidores de ambos.

Qué hicieron Messi y Antonela ante los rumores de separación

Según contó Yanina Latorre en su programa de radio, Messi y Antonela optaron por mantener la misma postura que sostienen desde hace años: evitar declaraciones públicas sobre cuestiones privadas y responder de manera indirecta a las especulaciones.

La conductora aseguró que la pareja no atraviesa una crisis y explicó que, cuando aparecen rumores sobre una posible separación, suelen mostrarse activos en las redes sociales mediante comentarios e interacciones públicas. De acuerdo con su relato, los equipos que colaboran en la administración de sus cuentas digitales buscan que los intercambios entre ambos queden visibles para sus seguidores.

Como siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y dicen que están en crisis, yo sé que no están separados”, sostuvo Latorre al referirse a las versiones que circularon durante el Mundial 2026.

La periodista también explicó que, cuando Antonela publica contenido en sus perfiles, Messi suele aparecer rápidamente entre los primeros comentarios. Según su interpretación, esa dinámica funciona como una forma silenciosa de desmentir los rumores sin necesidad de brindar entrevistas o realizar aclaraciones públicas.

Días después, una publicación volvió a reforzar esa imagen de unidad. El 24 de junio, con motivo del cumpleaños del capitán argentino, Antonela compartió un mensaje dedicado a su esposo. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió.

La respuesta de Messi llegó poco después y fue igual de afectuosa: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo”. Para muchos seguidores, ese intercambio terminó siendo la señal más clara frente a las versiones que surgieron durante el Mundial.

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