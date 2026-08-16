Mirtha Legrand sorprendió al revelar la última conversación con el papá de Lionel Messi

A una semana del fallecimiento de Jorge, la conductora que suele tener contacto con Celia, relató el llamado telefónico que compartieron y hasta dio detalles de la confianza que había entre ellos.

Mirtha Legrand reveló en vivo cómo era la relación con los padres de Lionel Messi y hasta sorprendió al dar detalles de cómo fue la última conversación con Jorge , el padre del astro argentino a una semana de su fallecimiento.

Acompañada en su mesaza por el periodista deportivo, Gastón Edul, La Chiqui no evitó hacer mención a la noticia que impactó a todo el mundo y no solo envió sus condolencias, sino que recordó que aproximadamente “2 meses” hablaron por teléfono con el hombre de 68 años y Celia , la madre del jugador rosarino.

La conductora de La mesa de Mirtha (El Trece) comentó que suele tener una estrecha relación con la mamá de Lionel, y que tiempo atrás se comunicaron para “saber cómo se encontraba” y que fue en esa mismísima charla donde Celia le aseguró: “Esperá Mirtha que te va a saludar Jorge”.

“Jorge tomó el teléfono y… ellos me dicen ‘Chiquita’, y me dice: ‘Hola, Chiquita, ¿cómo estás? Qué lindo hablar con vos. Adiós, adiós’”, recordó y resumió el contacto que tuvo la conductora, visiblemente emocionada.

Luego de la muerte de Jorge Messi , se reveló el mensaje que la madre de Lionel Messi , Celia, le envió a la periodista Marina Calabró tras el velorio y lo leyó en vivo: "Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".

La dolorosa pérdida llevó a que Lionel y su familia viajen de improviso a Rosario para acompañar a la familia y estar presentes en el velorio. La llegada se dio el sábado por la noche y reunió a todos en la casa velatoria de la ciudad.

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Jorge Messi falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado desde hacía tiempo. Desde el centro de salud confirmaron que la muerte se produjo el sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada, aunque no se precisaron las circunstancias médicas puntuales. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", señaló el sanatorio en un comunicado, remarcando que, por respeto a la privacidad de la familia, no brindarían más información sobre el cuadro clínico.

El delicado estado de salud de Jorge Messi se había hecho público a mediados de junio de 2026, durante el inicio del Mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, y en medio de versiones que circulaban sobre su situación, la propia familia del futbolista emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".