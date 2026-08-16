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Mirtha Legrand sorprendió al revelar la última conversación con el papá de Lionel Messi

A una semana del fallecimiento de Jorge, la conductora que suele tener contacto con Celia, relató el llamado telefónico que compartieron y hasta dio detalles de la confianza que había entre ellos.

Qué lindo hablar con vos

"Qué lindo hablar con vos", fueron las palabras de Jorge Messi a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand reveló en vivo cómo era la relación con los padres de Lionel Messi y hasta sorprendió al dar detalles de cómo fue la última conversación con Jorge, el padre del astro argentino a una semana de su fallecimiento.

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Acompañada en su mesaza por el periodista deportivo, Gastón Edul, La Chiqui no evitó hacer mención a la noticia que impactó a todo el mundo y no solo envió sus condolencias, sino que recordó que aproximadamente “2 meses” hablaron por teléfono con el hombre de 68 años y Celia, la madre del jugador rosarino.

La conductora de La mesa de Mirtha (El Trece) comentó que suele tener una estrecha relación con la mamá de Lionel, y que tiempo atrás se comunicaron para “saber cómo se encontraba” y que fue en esa mismísima charla donde Celia le aseguró: “Esperá Mirtha que te va a saludar Jorge”.

“Jorge tomó el teléfono y… ellos me dicen ‘Chiquita’, y me dice: ‘Hola, Chiquita, ¿cómo estás? Qué lindo hablar con vos. Adiós, adiós’”, recordó y resumió el contacto que tuvo la conductora, visiblemente emocionada.

Desgarrador: se filtró el mensaje de la mamá de Lionel Messi tras la muerte de Jorge

Luego de la muerte de Jorge Messi, se reveló el mensaje que la madre de Lionel Messi, Celia, le envió a la periodista Marina Calabró tras el velorio y lo leyó en vivo: "Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".

La dolorosa pérdida llevó a que Lionel y su familia viajen de improviso a Rosario para acompañar a la familia y estar presentes en el velorio. La llegada se dio el sábado por la noche y reunió a todos en la casa velatoria de la ciudad.

Jorge Messi falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado desde hacía tiempo. Desde el centro de salud confirmaron que la muerte se produjo el sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada, aunque no se precisaron las circunstancias médicas puntuales. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", señaló el sanatorio en un comunicado, remarcando que, por respeto a la privacidad de la familia, no brindarían más información sobre el cuadro clínico.

El delicado estado de salud de Jorge Messi se había hecho público a mediados de junio de 2026, durante el inicio del Mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, y en medio de versiones que circulaban sobre su situación, la propia familia del futbolista emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

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