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26 de junio de 2026 Inicio

Furor en el Mundial 2026: las imágenes de Sabrina Carpenter que se hicieron virales

La cantante estadounidense fue captada por los fanáticos en las tribunas.

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La cantante estadounidense fue tendencia en redes en el encuentro entre Ecuador y Alemania.

La cantante estadounidense fue tendencia en redes en el encuentro entre Ecuador y Alemania.

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Sabrina Carpenter volvio a ser noticia en medio del Mundial 2026, cuando fue captada por los fanáticos que estuvieron en el partido entre Ecuador y Alemania, que terminó 2-1 en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

El club español ejecutó la opción contractual fijada en 9 millones de euros.
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La cantante fue captada por los participantes del encuentro deportivo mirando desde las tribunas con binoculares. Además, se la vio siguiendo las jugadas con atención y enseguida las imágenes se hicieron viral.

Las fotos y los videos de la compositora fueron replicadas en las redes por millones de usuarios, que destacaron la presencia de la intérprete de On My Way logrando otra vez ser el centro de atención con sus apariciones públicas.

La artista que saltó a la fama en su adolescencia como estrella de Disney Channel fue tendencia en X, con comentarios como " ¡Sabrina Carpenter en el partido Ecuador vs Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026!", "¡Es nuestro amuleto de la suerte! ¡La necesitamos en el próximo partido!", y "Sabrina, hermana, ya eres ecuatoriana!!! ", con emojis de la bandera ecuatoriana y estrellas amarillas. Además, Taylor Swift y Camila Cabello sumaron más mística pop al torneo y alentaron juntas a Brasil.

Sabrina Carpenter en el Festival Coachella con Madonna

Sabrina Carpenter sacudió el festival Coachella con Madonna como invitada de lujo. La "Reina del Pop" apareció en el set de la cantante estadounidense ante más de 100 mil fanáticos para acompañarla en un tema a capela.

Las dos artistas cantaron ante más de 100 mil personas en el Empire Polo Club, donde el público vibró con Strike the pose y Vogue. La actuación de la cantante de 26 años, cantó la "Renia del Pop" a los 67, vestidas con una lencería similar quedó para la historia.

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