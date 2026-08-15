A una semana de la muerte de su padre, revelaron el dato más doloroso para Lionel Messi La periodista Yanina Latorre analizó el comunicado que emitió el futbolista en sus redes sociales y contó lo que sucedía puertas adentro. Agregar C5N en









Yanina Latorre habló sobre la muerte de Jorge Messi.

Luego de una semana del fallecimiento de Jorge Messi, la conductora Yanina Latorre reveló cómo se vivió puertas adentro la situación de la pérdida y analizó el comunicado de Lionel Messi en redes sociales.

En primer lugar, se puso en el lugar de madre por Celia: “No es fácil ser la mamá de Messi, no es fácil ser la mujer de Messi. Sostener tremendo ídolo o anda a saber qué le pidió el papá antes de morir. Yo no sé si han llegado a hablar porque el señor no estaba bien”, sumó en El Observador.

Y analizó, de manera respetuosa: “Da esa sensación, no? Porque como dijo que no entendía si era que creyó que habían perdido por penales. No sé si él pudo tener un gran diálogo con el padre. Se ve que lo estuvieron engañando, que va a ir, va a ir mejorar”.

Redes sociales Por último, reflexionó: “No venía el mensaje del padre post partido. ¿Qué entereza la de Celia? En lugar de sufrir y tirarse como una viuda, apuntalo solamente al hijo. ¿Qué entereza la de los hermanos? Porque todos protegiendo al ídolo”.

La dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su emotiva carta de despedida para su padre La emotiva carta con la que Lionel Messi desídió a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años luego de una dura enfermedad, repercutió en Antonela Roccuzzo quien uso sus redes para apoyar al futbolista.