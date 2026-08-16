16 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Ley de Tierras: la soberanía de los recursos naturales crece como variable electoral

Un informe mostró el desacuerdo generalizado contra la frase del canciller, Pablo Quirno, sobre que la autonomía es "un discurso anticuado" y puso de manifiesto su importancia a la hora del voto, en el marco de una vocación oficialista de entrega de tesoros naturales.

Por
El debate por la Ley de Tierras reavivó el interés por la soberanía de los recursos naturales.

El debate por la Ley de Tierras reavivó el interés por la soberanía de los recursos naturales.

Municipalidad de Quebrada del Toro

Luego de que el canciller, Pablo Quirno, planteara que para el Gobierno "la soberanía es un discurso que es anticuado", en el marco de la reforma de la Ley de Tierras, la cuestión sobre la autonomía y el dominio de los recursos propios volvió a ponerse sobre la mesa y hasta toma importancia electoral.

El presidente Javier Milei.
Te puede interesar:

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Según un estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba con base en una encuesta nacional, el 66,7% del público manifestó estar "muy en desacuerdo" con la afirmación del ministro de Relaciones Exteriores. Entre el "algo de acuerdo" y "muy de acuerdo" apenas alcanzan un 18,8%.

En cuanto a la pregunta "¿Con cuál de las siguientes ideas para el rumbo económico-internacional del país se siente más identificado/a?", la más elegida fue "Abrirse al mundo pero cuidando los recursos estratégicos", adoptada por un 60,5%. Le sigue "El país debe reservar exclusivamente para sí la explotación de todos sus recursos", con el 24,5%, mientras que luego aparece "Abrir la economía al mundo, sin restricciones", con el 14,2%.

Además, frases como "Los recursos naturales estratégicos deben quedar mayoritariamente en manos de argentinos", "Es más importante proteger la producción y la industria nacional" y "Argentina debe tomar decisiones de política exterior en base a su propio interés, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras", obtuvieron una aprobación cercana al 80% de los encuestados.

Las respuestas del estudio, a contramano de la política libertaria.

Las respuestas del estudio, a contramano de la política libertaria.

La soberanía, un asunto de importancia electoral

La cuestión de la soberanía, lejos de ser un aspecto intrascendente para las mayorías, cobra relevancia en un escenario de contienda electoral: un 65,3% de los encuestados afirmó que priorizaría su voto a la propuesta más nacionalista/soberanista en temas de tierras, recursos naturales y relaciones internacionales.

La soberanía nacional, tema de agenda electoral.

La soberanía nacional, tema de agenda electoral.

Noticias relacionadas

Peter Lamelas junto a Javier Milei.

Peter Lamelas prometió que Estados Unidos eliminará la visa para argentinos: "Será antes de irme como embajador"

Axel Kicillof cruzo a Javier Milei por el endeudamiento en las familias: Toman deuda para sobrevivir

Kicillof cruzó a Milei por la morosidad de las familias: "Toman deuda para sobrevivir"

La irresponsabilidad de Milei multiplica los costos para las próximas administraciones.

La "pesada herencia" que dejará Milei al próximo gobierno

La cumbre del PJ reconfigura el mapa político de cara al 2027.

La derrota en el Congreso, las PASO y la cumbre del PJ: el horizonte complejo del Gobierno

Victoria Villarruel participó de la 90° edición de la Expo Venado, en Santa Fe.

Villarruel desafió a Milei desde Venado Tuerto: "Me preocupan los argentinos que no tienen trabajo"

Milei se hará cargo de presentar el Presupuesto en lugar del ministro de Economía.

Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027: el oficialismo se prepara para negociar

Rating Cero

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El actor que se convirtió en símbolo de la comedia gracias a una histórica serie.

Se convirtió en una estrella en 2005 y pasó de la comedia a los papeles más serios: de qué actor se trata

Rochelle Humes modificó su rutina de entrenamiento y logró un gran cambio físico en tiempo récord.

Cambio en tres meses: así fue la sorprendente transformación de la actriz Rochelle Humes

Eva confesó que un famoso dio rienda suelta a su fetiche en un encuentro íntimo. 

"Me sorprendió": Evangelina Anderson reveló el extraño pedido de un famoso en una noche hot

El look de la modelo que marcó tendencia.

Las botas altas vuelven a ser furor en la moda: así fue el look de la China Suárez que sorprendió a todos

últimas noticias

El presidente Javier Milei.

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Hace 14 minutos
Un tren de cargas embistió un auto con seis ocupantes, todos resultaron ilesos. 

Milagro en Córdoba: un tren arrolló un auto y la única ocupante atrapada salió ilesa

Hace 26 minutos
Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Hace 27 minutos
Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace 28 minutos
Así podes evitar que se te humedezca la sal.

Truco casero: en qué lugar debés guardar la sal para que no se te humedezca

Hace 28 minutos