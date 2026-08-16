Ley de Tierras: la soberanía de los recursos naturales crece como variable electoral Un informe mostró el desacuerdo generalizado contra la frase del canciller, Pablo Quirno, sobre que la autonomía es "un discurso anticuado" y puso de manifiesto su importancia a la hora del voto, en el marco de una vocación oficialista de entrega de tesoros naturales. Por Agregar C5N en









El debate por la Ley de Tierras reavivó el interés por la soberanía de los recursos naturales. Municipalidad de Quebrada del Toro

Luego de que el canciller, Pablo Quirno, planteara que para el Gobierno "la soberanía es un discurso que es anticuado", en el marco de la reforma de la Ley de Tierras, la cuestión sobre la autonomía y el dominio de los recursos propios volvió a ponerse sobre la mesa y hasta toma importancia electoral.

Según un estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba con base en una encuesta nacional, el 66,7% del público manifestó estar "muy en desacuerdo" con la afirmación del ministro de Relaciones Exteriores. Entre el "algo de acuerdo" y "muy de acuerdo" apenas alcanzan un 18,8%.

En cuanto a la pregunta "¿Con cuál de las siguientes ideas para el rumbo económico-internacional del país se siente más identificado/a?", la más elegida fue "Abrirse al mundo pero cuidando los recursos estratégicos", adoptada por un 60,5%. Le sigue "El país debe reservar exclusivamente para sí la explotación de todos sus recursos", con el 24,5%, mientras que luego aparece "Abrir la economía al mundo, sin restricciones", con el 14,2%.

Además, frases como "Los recursos naturales estratégicos deben quedar mayoritariamente en manos de argentinos", "Es más importante proteger la producción y la industria nacional" y "Argentina debe tomar decisiones de política exterior en base a su propio interés, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras", obtuvieron una aprobación cercana al 80% de los encuestados.

Las respuestas del estudio, a contramano de la política libertaria. Zuban Córdoba La soberanía, un asunto de importancia electoral La cuestión de la soberanía, lejos de ser un aspecto intrascendente para las mayorías, cobra relevancia en un escenario de contienda electoral: un 65,3% de los encuestados afirmó que priorizaría su voto a la propuesta más nacionalista/soberanista en temas de tierras, recursos naturales y relaciones internacionales.