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26 de junio de 2026 Inicio

Aparecieron en una foto en el festejo de gol de Lionel Messi y se volvieron virales: qué dijeron

Dos hinchas argentinos viajaron al Mundial 2026 y se casualidad comparten un recuerdo con el capitán que quedó registrado de forma imborrable.

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Estos hinchas se hicieron virales porque comparten una particular foto con Messi. 

Estos hinchas se hicieron virales porque comparten una particular foto con Messi. 

  • Dos hinchas argentinos se volvieron virales tras aparecer en una foto del festejo de gol de Lionel Messi en el Mundial 2026.
  • La imagen llamó la atención porque, mientras muchos grababan con sus celulares, ellos eligieron vivir el momento sin pantallas.
  • Cristian Constante Bustos y Emilio Alejandro Cajal contaron la emoción que sintieron al verse junto al capitán argentino.
  • Ambos aseguraron que el viaje fue el resultado de un año de ahorro y que la postal ya quedó grabada para siempre en sus vidas.

El Mundial 2026 sigue regalando historias que van mucho más allá de lo que ocurre dentro de la cancha. Esta vez, los protagonistas fueron dos hinchas argentinos que aparecieron junto a Lionel Messi en una imagen tomada durante el festejo del primer gol de la Selección frente a Argelia y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Lionel y Jorge Messi.
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Se trata de Cristian Constante Bustos, de 54 años, y Emilio Alejandro Cajal, de 52, quienes quedaron inmortalizados en una foto que capturó el instante exacto en el que el capitán argentino celebraba su conquista mientras ellos gritaban el gol a pocos metros de distancia.

La particularidad de la escena fue que, mientras gran parte de los simpatizantes apuntaba sus celulares para registrar el momento, ellos decidieron disfrutarlo sin preocuparse por grabar o sacar fotos.

Qué dijeron los hinchas que se volvieron virales por una foto con Messi

La imagen tuvo una repercusión inmediata y los dos amigos contaron cómo vivieron una situación que difícilmente olvidarán. “Nosotros pusimos el teléfono en modo avión para disfrutar el momento”, explicaron. Según relataron, llevaban más de un año ahorrando para poder viajar al Mundial y acompañar a la Selección de cerca.

Cristian aseguró que la emoción todavía lo supera cada vez que ve la fotografía. “Ese momento fue algo único. Inexplicable. Es una sensación muy fuerte. Es tan grande Leo que nos regaló ese momento único. Nos costó mucho venir hasta acá. Ya superó todo”, expresó.

Alejandro también recordó el instante en el que descargó la imagen y descubrió que había quedado retratado junto al mejor jugador del mundo. “Cuando vimos la foto y la pude descargar me puse a llorar. Es algo para toda la vida. La verán mis nietos. Lo bueno de apagar el teléfono para disfrutar del partido”, señaló.

Los dos coincidieron en que el festejo les salió “desde el alma” y contaron que sus familias siguieron el partido desde Buenos Aires con la misma emoción.

Durante un banderazo argentino en Dallas, también respondieron qué representa Messi para ellos. “Messi es tan grande como Diego. Él nos regaló esta postal y me emociona”, sostuvo Cristian. Mientras tanto, Alejandro se permitió soñar con un paso más: conseguir que el capitán firme la bandera que los acompañó durante todo el Mundial.

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