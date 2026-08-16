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Cuánto cuestan las carteras Vuitton que Evangelina Anderson buscó en Francia

La modelo compartió en sus redes sociales imágenes de su recorrido por Europa, donde accedió a una exclusiva selección de la nueva colección de la firma francesa.

Evangelina Anderson mostró en redes sociales dos exclusivas carteras de Louis Vuitton durante su estadía en Marbella.

Evangelina Anderson mostró en redes sociales dos exclusivas carteras de Louis Vuitton durante su estadía en Marbella.

  • Evangelina Anderson visitó una tienda de Louis Vuitton en Marbella.
  • La modelo tuvo acceso a la preventa de la nueva colección.
  • Mostró dos diseños confeccionados con pieles exóticas.
  • Completó las propuestas con vestidos y accesorios en negro.

Cuánto cuestan las carteras Vuitton que Evangelina Anderson buscó en Francia: la empresaria continúa disfrutando del verano europeo y aprovechó su estadía en Marbella para visitar una exclusiva boutique de la reconocida marca de lujo.

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La modelo accedió a la preventa de la nueva colección de la firma francesa y compartió en sus redes sociales algunos de los diseños que más llamaron su atención. En las imágenes, la influencer posó con dos accesorios de alta gama confeccionados en materiales exóticos: un modelo de cocodrilo color humo y otro elaborado en piel de pitón negra. Ambos fueron combinados con prendas oscuras y calzado del reconocido label.

La visita a la tienda formó parte de su agenda durante su paso por España. Allí tuvo acceso anticipado a algunos de los lanzamientos de la nueva temporada, un beneficio reservado para determinados clientes de las grandes firmas internacionales. Los dos modelos que presentó pertenecen a una categoría de lujo extremo, tanto por sus materiales como por sus terminaciones y valores.

Qué costo alcanza las carteras Vuitton que lució Evangelina Anderson

Para una de las propuestas, la modelo llevó un vestido largo de cuero negro, escotado y de inspiración lencera. La prenda fue acompañada por una chaqueta corta confeccionada en el mismo material. El accesorio que se llevó todas las miradas fue un pequeño bolso rígido con manijas. Se trata del modelo City Steamer, confeccionado en piel de cocodrilo color humo y acompañado por herrajes dorados cuyo valor ronda los 55.000 dólares.

En otra de las fotografías, la modelo apostó por un vestido corto sin mangas y de cuello alto, acompañado por una campera estilo bomber de cuero. Como complemento, eligió una mini Louis Vuitton Capucines, confeccionada en piel de pitón negra brillante. El diseño incorpora las características iniciales LV en color dorado y tiene un valor aproximado de 10.000 dólares.

El City Steamer de cocodrilo se posiciona como la pieza más exclusiva de las dos. La Capucines de pitón, se destaca por su formato pequeño y su acabado brillante. Así, la it girl volvió a mostrar en redes sociales una selección de prendas y complementos de alta gama durante su recorrido por Europa.

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