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Por qué hubo rumores de crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo y cómo se aclararon

Una serie de especulaciones sobre la vida personal del capitán argentino volvió a ganar fuerza en el último tiempo, aunque luego fueron descartadas públicamente.

La pareja atravesó rumores de crisis ¿Eran ciertos?

La pareja atravesó rumores de crisis ¿Eran ciertos?

Redes sociales
  • Rumores de crisis volvieron a rodear a Messi y Antonela en los últimos meses.
  • La preocupación por el estado de ánimo de Messi dio lugar a especulaciones sobre su vida personal.
  • Yanina Latorre aseguró que la pareja no está separada y descartó los rumores.
  • También explicó cómo ambos manejan sus redes sociales para evitar nuevas especulaciones.

La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo comenzó cuando ambos eran adolescentes y, desde entonces, construyeron una de las parejas más consolidadas del mundo del deporte. Juntos formaron una familia con sus tres hijos y siempre procuraron mantener su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a circular versiones que hablaban de una supuesta crisis matrimonial entre ambos.

Estos hinchas se hicieron virales porque comparten una particular foto con Messi. 
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Al tratarse de una de las parejas más populares y estables del deporte, en distintas oportunidades surgieron rumores sobre una supuesta crisis. Incluso durante el debut de Messi en el Mundial 2026, cuando el capitán se mostró emocionado y confesó que atravesaba un momento difícil por cuestiones personales, rápidamente aparecieron versiones que lo vinculaban con una presunta separación de Antonela, aunque con el tiempo se supo que era por la situación de salud de su padre.

En plena expectativa por el Mundial 2026, Yanina Latorre se refirió a estos rumores y los desmintió de manera categórica. Con sus declaraciones, buscó poner fin a las versiones que hablaban de una supuesta separación entre la pareja.

Así fueron los rumores de crisis entre Messi y Antonela

En su programa El Observador, Yanina Latorre fue contundente al desmentir las versiones: "Como siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y dicen que están en crisis, yo sé que no están separados".

La periodista fue más allá y reveló la estrategia que usan en las redes para acallar los rumores. "Ellos miden milimétricamente los posteos y las fotos que hacen para que no digan que están separados. Ella enseguida sube algo de ellos porque todo el mundo quiere separarlos", indicó Yanina Latorre al hablar de la famosa pareja.

La familia Messi

La familia Messi

Con respecto a este mecanismo que usa la pareja para frenar las especulaciones, Latorre agregó: "Ni bien Antonela sube el primer comentario, la respuesta es la de él para no dar lugar a ningún comentario". En base a esto, reflexionó: “Mira cómo tienen que estar viviendo para no dar lugar a comentarios. No te perdonan en el éxito”.

Para cerrar el tema, la conductora relativizó las versiones sobre una supuesta crisis y recordó que las discusiones forman parte de cualquier relación. "También digamos que las parejas se pelean, discuten, se enojan, por más que sean Messi y Antonela", expresó.

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