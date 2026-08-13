14 de agosto de 2026 Inicio
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Polémica iniciativa en Rosario: proponen reemplazar los sitios que homenajean al Che Guevara por la figura de Lionel Messi

La propuesta busca transformar estatuas, plazas y circuitos turísticos para promover la figura del futbolista y reestructurar la oferta patrimonial de la ciudad. "Tenemos que dejar de reivindicar símbolos que generan división", argumentó su impulsor.

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Ernesto Che Guevara y Lionel Messi.

Ernesto "Che" Guevara y Lionel Messi.

El exdiputado Gabriel Chumpitaz presentará ante el Concejo Municipal de Rosario un proyecto para reemplazar todos los monumentos y homenajes a Ernesto "Che" Guevara por la figura de Lionel Messi. La propuesta busca transformar plazas, estatuas y circuitos turísticos en la ciudad santafesina para impulsar la imagen del futbolista internacional.

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La medida alcanza a sitios emblemáticos como la Plaza Che Guevara, el mural de la Plaza de la Cooperación, el Centro de Estudios Latinoamericanos y la casa natal del guerrillero. Asimismo, la iniciativa retira estas referencias de la aplicación oficial Rosario Turismo para reestructurar la oferta patrimonial de la comuna.

El impulsor de la norma cuestionó los fondos públicos destinados al mantenimiento de los espacios y actividades dedicados a Guevara. El legislador con mandato cumplido exigió precisar los gastos de la Secretaría de Cultura en el denominado "Circuito del Che".

Respecto de los motivos del cambio, Chumpitaz enfatizó la necesidad de una renovación identitaria. "Tenemos que dejar de reivindicar símbolos que generan división y empezar a poner en valor aquellos que nos permiten encontrarnos", afirmó el referente político.

El proyecto busca posicionar la imagen de Lionel Messi como motor turístico

En sus fundamentos, el dirigente contrapuso el valor de ambas figuras nacidas en la ciudad. "Mientras otros símbolos nos remiten a conflictos del pasado, Messi nos permite hablar de deporte, esfuerzo, competencia, trabajo y futuro", argumentó Chumpitaz.

Además del impacto en la identidad urbana, la propuesta plantea un beneficio económico para la región a través de la marca Messi. El autor del proyecto sostuvo que la industria deportiva puede potenciar las inversiones, el empleo y el turismo a largo plazo.

La iniciativa enfrentará un debate complejo en el órgano deliberativo local, en especial por la estatua de bronce de cuatro metros ubicada en el Parque Yrigoyen. La obra requirió la donación de más de 75.000 llaves por parte de miles de personas para su inauguración en 2008.

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