Se destacó en una serie de fútbol y llegó a una prueba como profesional: la historia de Cristo Fernández

- Cristo Fernández interpretó a Dani Rojas en Ted Lasso.
- Durante su adolescencia integró las fuerzas básicas de Estudiantes Tecos.
- Dos lesiones de rodilla lo obligaron a alejarse de la competencia.
- El actor participó de un amistoso de pretemporada en Estados Unidos.
- Actualmente está a prueba en El Paso Locomotive FC.
Se destacó en una serie de fútbol y llegó a una prueba en el futbolista profesional: alcanzó fama internacional gracias a su papel de Dani Rojas en Ted Lasso, pero antes de convertirse en actor tuvo otro gran sueño. ¿Cómo es la historia de Cristo Fernández?.
El mexicano, nacido en Guadalajara, volvió a acercarse a las canchas casi dos décadas después de haber abandonado el deporte por una serie de lesiones. A sus 35 años, se encuentra a prueba en El Paso Locomotive FC, equipo que compite en la USL Championship, la segunda categoría del fútbol estadounidense.
El relato tiene un detalle particular: durante años interpretó a un jugador en una de las series deportivas más populares de los últimos tiempos y ahora intenta transformar esa ficción en una experiencia real.
Cuál es la increíble historia del actor Cristo Fernández
Cristo Fernández nació en Guadalajara, México, y desde muy joven estuvo vinculado al fútbol. Durante su adolescencia integró las fuerzas básicas de Estudiantes Tecos, donde se desempeñaba como mediocampista. Sin embargo, dos graves lesiones de rodilla sufridas cuando tenía apenas 15 años cambiaron sus planes. Las complicaciones físicas lo obligaron a alejarse de la competencia y comenzar un nuevo camino.
Fue entonces cuando decidió formarse como actor. Su carrera lo llevó a trabajar en distintas producciones internacionales y a participar en películas como Spider-Man: No Way Home y Transformers: Rise of the Beasts. Pero el papel que modificó por completo su trayectoria llegó con Ted Lasso. En la producción de Apple TV+, Fernández interpretó a Dani Rojas, un delantero mexicano apasionado por el deporte y conocido por su particular entusiasmo. La repercusión del guion hizo que su nombre trascendiera las fronteras de México y le abrió las puertas a nuevos proyectos en Hollywood.
Durante años, el ámbito deportivo quedó relegado a una actividad personal mientras el intérprete construía su trayectoria profesional frente a las cámaras. Sin embargo, su vínculo con las canchas nunca desapareció. El pasado 28 de febrero, participó durante 30 minutos de un partido amistoso de pretemporada entre El Paso Locomotive FC y New Mexico United. El objetivo es determinar si puede formar parte del equipo durante la temporada 2026. De conseguirlo, concretaría un regreso al deporte competitivo que parecía prácticamente imposible después de las lesiones sufridas durante su adolescencia.