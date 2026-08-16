Se destacó en una serie de fútbol y llegó a una prueba como profesional: la historia de Cristo Fernández El actor mexicano que conquistó al público con su personaje en Ted Lasso volvió a las canchas para intentar cumplir un sueño que había quedado pendiente desde su adolescencia. Agregar C5N en









Cristo Fernández, conocido por interpretar a Dani Rojas en Ted Lasso, volvió a las canchas con la posibilidad de cumplir su sueño de jugar profesionalmente.

Cristo Fernández interpretó a Dani Rojas en Ted Lasso.

Durante su adolescencia integró las fuerzas básicas de Estudiantes Tecos.

Dos lesiones de rodilla lo obligaron a alejarse de la competencia.

El actor participó de un amistoso de pretemporada en Estados Unidos.

Actualmente está a prueba en El Paso Locomotive FC. Se destacó en una serie de fútbol y llegó a una prueba en el futbolista profesional: alcanzó fama internacional gracias a su papel de Dani Rojas en Ted Lasso, pero antes de convertirse en actor tuvo otro gran sueño. ¿Cómo es la historia de Cristo Fernández?.

El mexicano, nacido en Guadalajara, volvió a acercarse a las canchas casi dos décadas después de haber abandonado el deporte por una serie de lesiones. A sus 35 años, se encuentra a prueba en El Paso Locomotive FC, equipo que compite en la USL Championship, la segunda categoría del fútbol estadounidense.

El relato tiene un detalle particular: durante años interpretó a un jugador en una de las series deportivas más populares de los últimos tiempos y ahora intenta transformar esa ficción en una experiencia real.

Cuál es la increíble historia del actor Cristo Fernández Cristo Fernández nació en Guadalajara, México, y desde muy joven estuvo vinculado al fútbol. Durante su adolescencia integró las fuerzas básicas de Estudiantes Tecos, donde se desempeñaba como mediocampista. Sin embargo, dos graves lesiones de rodilla sufridas cuando tenía apenas 15 años cambiaron sus planes. Las complicaciones físicas lo obligaron a alejarse de la competencia y comenzar un nuevo camino.

Fue entonces cuando decidió formarse como actor. Su carrera lo llevó a trabajar en distintas producciones internacionales y a participar en películas como Spider-Man: No Way Home y Transformers: Rise of the Beasts. Pero el papel que modificó por completo su trayectoria llegó con Ted Lasso. En la producción de Apple TV+, Fernández interpretó a Dani Rojas, un delantero mexicano apasionado por el deporte y conocido por su particular entusiasmo. La repercusión del guion hizo que su nombre trascendiera las fronteras de México y le abrió las puertas a nuevos proyectos en Hollywood.