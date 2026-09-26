Estaba siendo entrevistada pero desapareció ante la vista de todos y fue viral: ¿qué pasó? Una curiosa escena en plena cobertura televisiva sorprendió a todos y rápidamente se volvió viral. Agregar C5N en









Así fue la entrevista que se volvió viral por un particular momento.

Una entrevista durante el regreso de la Fragata Libertad tuvo un desenlace inesperado.

La desaparición de una teniente naval desconcertó a quienes vieron el video.

Las imágenes se viralizaron y dieron lugar a distintas teorías en redes sociales.

La protagonista contó qué ocurrió durante la entrevista y aclaró la situación. La llegada de la Fragata Libertad al puerto de Buenos Aires dejó una escena inesperada durante una cobertura de TN. Mientras el periodista Guillermo Lobo realizaba una entrevista a una integrante de la tripulación, ocurrió algo que desconcertó a quienes estaban mirando. La mujer se alejó detrás del cronista y, en cuestión de segundos, dejó de verse en cámara. El fragmento no tardó en circular por las redes sociales.

No puedo creer que UNA FALLA EN LA MATRIX SALIÓ EN VIVO y quedó captada en cámara. No encuentro explicación. pic.twitter.com/oMcmfRiyZr — lorem ipsum (@altashanta) September 20, 2026 La protagonista era Loreley Beratz, teniente de navío y odontóloga que formaba parte de la tripulación del buque escuela. Lo que parecía una simple entrevista terminó despertando todo tipo de comentarios, ya que las imágenes daban la impresión de que la oficial había desaparecido sin dejar rastro. La falta de escaleras, sombras o movimientos visibles alimentó las especulaciones sobre lo que había ocurrido.

El episodio también fue comentado en Arriba Argentinos, donde los conductores hablaron con Lobo y repasaron algunas de las teorías que surgieron. Entre las posibilidades que circularon, algunos usuarios llegaron a preguntarse si se trataba de una falla en la Matrix, mientras que otros bromearon con que TN había entrevistado a un fantasma. Sin embargo, el periodista confirmó que la mujer existía y que el video no había sido editado ni generado con inteligencia artificial.

Como fue el momento viral de la teniente naval que desapareció en plena entrevista La escena ocurrió durante un móvil de TN por el regreso de la Fragata Libertad, que había completado una navegación de 161 días. Después de conversar con Guillermo Lobo, Loreley Beratz se desplazó hacia un costado del periodista y continuó su recorrido por el buque. Sin embargo, su movimiento quedó fuera del encuadre y dio lugar a una secuencia difícil de entender a simple vista.

Loreley Beratz explicó lo que sucedió en cámara. TN La teniente de navío contó que se dirigió hacia el camarógrafo y luego siguió caminando hacia proa. Como pasó rápidamente y la transmisión utilizaba una pantalla dividida, su desplazamiento no quedó registrado de la manera esperada. “Caminé para el lado del camarógrafo y me fui hacia proa, pasé rápido y no me llegaron a ver”, explicó durante una entrevista en TN de 10 a 13.

"Holograma"



Porque revelaron el crudo donde se ve cómo salió de encuadre la tripulante de la Fragata Libertad: en blanco y negro, lo que no salió al aire por estar recortado el cuadro. https://t.co/InubiFzozQ pic.twitter.com/Ij0X2i1zca — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 22, 2026 Lejos de tomarse a mal las bromas, Beratz recordó con humor cómo reaccionaron quienes la reconocieron después de la difusión de las imágenes. “Me preguntaban si era un fantasma, dónde estaba, todos se reían de la situación. Fue algo muy lindo y gracioso”, relató. De esta manera, la oficial aclaró lo sucedido y confirmó que detrás de la curiosa secuencia no había ningún misterio, sino un efecto generado por el encuadre de la transmisión.