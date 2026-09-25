La fuerte respuesta de Luck Ra a los rumores sobre las fiestas en España

El artista cordobés rompió el silencio para aclarar los rumores y lanzó una inesperada confesión final que dejó atónito al público.

Harto de los incesantes y crecientes rumores mediáticos sobre su vida privada tras la dolorosa separación de la cantante La Joaqui , Luck Ra decidió romper el silencio. En una charla íntima con el famoso streamer Coscu , el cantante abordó de frente las escandalosas versiones que circulaban sobre él en las redes sociales.

Durante la extensa transmisión en vivo, desmintió categóricamente la insólita versión de una supuesta fiesta descontrolada en Europa con mujeres contratadas. Frente a la atenta mirada de sus seguidores, enfatizó en su defensa con total indignación: “No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate. Qué garrón” .

Sobre el rumor puntual que aseguraba que había besado a otras personas de su mismo sexo en España , su esperada declaración fue sumamente directa y tajante. Buscando dar por finalizada la ola de especulaciones completamente falsas, el exitoso músico sentenció sin titubear ante la cámara: “Dijeron que me chapé amigos por un pucho. No” .

Sin embargo, lejos de mostrarse ofendido o enojado por los diversos comentarios sobre su sexualidad, el intérprete decidió restarle dramatismo al asunto con mucho humor. Demostrando su característica soltura y simpatía, dejó una cómica puerta abierta al respecto añadiendo entre risas: “Todavía no experimenté eso, pero uno nunca sabe” .

Además de estas divertidas pero contundentes aclaraciones, el cantante aprovechó la oportunidad para lamentar el daño colateral que sufrieron amistades cercanas como Tuli Acosta. Defendiendo a su mejor amiga de las feroces acusaciones cruzadas, disparó visiblemente molesto: “Salieron a matarla y perdió un montón de trabajos. ¿Cómo alguien es capaz de no frenar esa ola?” .

Luck Ra habló con Coscu en su stream.

Revelaron los mensajes que le mandó Tiago PZK a Luck Ra cuando se separó de La Joaqui

Durante la misma entrevista, el intérprete se sinceró sobre la enorme decepción que sufrió por la actitud de su examigo Tiago PZK tras la ruptura con la referente del RKT. Recordó puntualmente las palabras de consuelo que recibió en su peor momento amoroso, exponiendo públicamente la traición: “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien’”.

El artista profundizó en el contenido de esos chats privados y destacó que el apoyo venía cargado de un aparente e incondicional afecto fraternal en medio de su tristeza. “Me decía ‘no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, relató el cordobés para luego confesar: “Esos mensajes después me hicieron muy mal”.

Para el joven cantante, la lealtad es un valor inquebrantable, por lo que sintió la actitud de su colega como una profunda e imperdonable ruptura de confianza tras empezar a salir con su ex. Subrayando firmemente su propia postura ética frente a estas situaciones amorosas, enfatizó: “Yo siento que entre los hombres hay cierto código. Yo tampoco lo hubiese hecho, no me hubiese agarrado a alguna amiga”.

A pesar del inmenso dolor latente por la dura traición de su círculo íntimo, el exitoso músico dejó claro su sano deseo para la actual etapa sentimental de su expareja. Demostrando una postura sumamente madura frente a la exposición mediática, sentenció: “Desde el primer día solo espero que ella sea feliz ahora en esta nueva etapa con él, ya está. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”.

Finalmente, el músico cerró la reveladora charla detallando cómo esta dolorosa situación afectó severamente su forma de relacionarse emocionalmente, llevándolo a desconfiar de todo su entorno. “A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo. No le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba”, concluyó justificando su actual soltería.