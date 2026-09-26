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Se filtró la primera condición que puso Tini Sotessel a sus invitados para el casamiento con Rodrigo De Paul

La pareja del momento avanza con los preparativos de su boda y se conoció una de las condiciones que recibieron los invitados. El particular pedido de la cantante.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para su boda y ya trascendieron algunos detalles sobre el código de vestimenta.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para su boda y ya trascendieron algunos detalles sobre el código de vestimenta.

  • Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán el 19 de diciembre.
  • Los invitados recibieron invitaciones digitales con acceso privado.
  • El enlace incluye indicaciones sobre la vestimenta para la celebración.
  • La consigna elegida para los looks es “gala”.

Se filtró la primera condición que puso Tini Sotessel a sus invitados para el casamiento con Rodrigo De Paul- la cantante y el futbolista ya comenzaron a enviar las invitaciones para la celebración durante el último mes de año. Los comensales recibieron un link privado con las indicaciones para elegir sus looks.

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El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suma nuevos detalles a medida que se acerca la fecha. La pareja celebrará su boda el próximo 19 de diciembre en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, y ya comenzaron a circular algunas de las indicaciones que recibieron los invitados.

Uno de los datos que más llamó la atención está relacionado con la vestimenta. Según trascendió en Primicias Ya, cada invitado habría recibido una invitación digital con un link privado e intransferible, que además de contener información sobre el evento incluye referencias sobre el código de vestimenta.

Qué condición puso Tini Stoessel para el casamiento con Rodrigo De Paul

La consigna elegida para la celebración sería “gala”. Para evitar interpretaciones diferentes, el enlace privado incluiría imágenes de referencia que sirven para orientar a los invitados sobre el estilo que deberán llevar. Las fotografías que trascendieron públicamente no serían exactamente las mismas que recibieron los asistentes, sino imágenes utilizadas como referencia para mostrar la estética buscada.

En principio, el pedido apunta a una vestimenta elegante y clásica, aunque cada invitado tendría margen para definir su propio look dentro de esa propuesta. La palabra “gala” generó una particular interpretación entre algunas de las invitadas, que inicialmente la relacionaron con la Met Gala, el famoso evento de moda caracterizado por sus diseños extravagantes y propuestas teatrales.

Sin embargo, las referencias que habrían recibido los invitados apuntarían a una estética diferente, más clásica y elegante, sin la necesidad de recurrir a vestidos de grandes volúmenes, plumas o diseños llamativos. Además del particular sistema utilizado para enviarlas, las invitaciones tienen un diseño cuidado y minimalista. La tarjeta que trascendió incluye una peonía azul pintada en acuarela, junto con la frase “Los esperamos con mucho amor. Tini y Rodri”.

Mientras avanzan los preparativos, continúan trascendiendo detalles sobre la celebración. Uno de los pedidos que ya había circulado está relacionado con el uso de celulares: según contó Yanina Latorre, los invitados no podrían utilizar sus teléfonos durante el evento y las imágenes oficiales serían difundidas posteriormente por la pareja.

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