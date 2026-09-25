La conmovedora despedida de una expareja del Negro González Oro: "Volá alto, negrito"

Luego de que trascendió la noticia del fallecimiento del icónico locutor, Mauro, una de sus exparejas, le dedicó unas sentidas palabras a través de su red social.

El mundo de la radio y la televisión argentina atraviesa un profundo dolor por la muerte de Oscar "El Negro" González Oro, quien falleció este viernes 25 de septiembre a los 74 años.

El mensaje del ex Gran Hermano que padece una enfermedad incurable: "Le pido a Dios que me saque pronto de acá"

La inesperada noticia generó una profunda conmoción entre quienes compartieron distintos momentos con él a lo largo de su extensa trayectoria en los medios de comunicación. Colegas y figuras del espectáculo recurrieron a las redes sociales para recordarlo y rendirle homenaje.

De la misma forma, sus exparejas también se hicieron eco de su fallecimiento y eligieron sus perfiles para despedirlo públicamente. Con mensajes cargados de cariño, recordaron al emblemático locutor y los momentos que compartieron junto a él.

Uno de ellos fue Mauro Francisco, un joven actor y productor con quien mantuvo una relación que tomó gran repercusión mediática y que llegó a su fin en 2019, poco después de que ambos anunciaran su compromiso.

A pesar del paso de los años y de que cada uno continuó su vida por caminos diferentes, el actor quiso despedir a quien supo ser una persona muy importante en su vida.

Captura de pantalla: redes sociales

Tras conocerse la noticia de su muerte, Mauro recurrió a sus redes sociales y compartió una foto de ambos. Junto a la imagen, escribió un breve pero sentido mensaje que dejó en evidencia el cariño que aún conservaba por quien fuera su pareja: "Volá alto, negrito".

El dolor del Negro Oro tras anunciar su separación en 2019

González Oro y Mauro Francisco se separaron en 2019, poco tiempo después de anunciar su compromiso. Fue el propio periodista quien confirmó la ruptura a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

"¡En este caso no! Mi alma no sabe qué carajo hacer... y mi mente me sigue gritando. ¡Se termina una de las etapas más bellas de mi vida! Conocí una vez más la felicidad. Disfruté cada momento vivido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué también. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco", comenzó.

"Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices juntos o separados. Estoy bien pero pensando en Pancho. Rogándole a Dios que también esté bien. Por el tiempo de felicidad que me regaló. Fuimos muy felices y ojalá lo podamos volver a ser", expresó sobre la relación que mantuvo con Mauro.

Finalmente confirmó que, a pesar del amor que se tenían, se habían separado: "Pero hoy debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja. Y lo lamento con toda esa alma que no sabe qué carajo hacer. Sé que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. ¡No siempre las cosas se dan como uno pretende!".