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Este es el look de Fran Drescher que rememoró a La Niñera en un día especial

Su estilo se caracterizó por las prendas llamativas, los detalles brillantes y una estética pensada para el escenario y la pantalla. Esa identidad también quedó reflejada en el vestuario de la serie, donde la moda era una parte fundamental de la personalidad de Fran Fine.

Fran Drescher recordó uno de los looks más emblemáticos de la recordada sitcom de los años 90. 

Fran Drescher recordó uno de los looks más emblemáticos de la recordada sitcom de los años 90. 

  • La publicación que compartió la actriz en sus redes sociales.
  • El vínculo entre Fran Drescher y el reconocido diseñador.
  • El episodio de la serie en el que apareció el atuendo.
  • Los detalles del look que lució el personaje.
  • La trayectoria de Bob Mackie en el mundo de la moda.

La actriz volvió a compartir uno de los vestidos más recordados de la serie de los 90 para homenajear al diseñador Bob Mackie, responsable de algunas de las prendas más famosas de Hollywood. Este es el look de Fran Drescher que rememoró a La Niñera en un día especial

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Fran Drescher volvió a llevar a sus seguidores a uno de los momentos más recordados de la comedia protagonizada por Fran Fine. La actriz compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece con un llamativo vestido creado por Mackie, a quien homenajeó tras su fallecimiento.

El diseñador fue una figura fundamental en la historia del vestuario de Hollywood y trabajó con grandes estrellas como Cher, Carol Burnett, Tina Turner, Diana Ross y Liza Minnelli. En el caso de Drescher, también dejó su huella en una de las escenas más recordadas de la sitcom. El recuerdo compartido volvió a poner en primer plano aquel vestido plateado y uno de los momentos que los fanáticos de la sitcom todavía guardan entre sus escenas favoritas.

Así fue el look de Fran Drescher en honor al diseñador de La Niñera

La prenda que la actriz recuperó pertenece a la primera temporada de La Niñera, más precisamente al episodio 20, titulado "Oda a Barbra Joan". En ese capítulo, Fran Fine recibe una invitación para asistir a un espectáculo de Barbra Streisand y termina luciendo un exclusivo diseño de alta costura.

fran dresher

fran dresher

El vestido se destaca por su tono plateado, los detalles brillantes y una silueta de inspiración clásica. Con este atuendo, el personaje protagoniza una de las escenas más recordadas de la producción cuando baja por las escaleras de la residencia Sheffield. El momento también quedó asociado a uno de los característicos chistes de Fran Fine. Al descubrir que el vestido había sido diseñado por Bob Mackie, el personaje juega con el nombre del modisto y exclama: "¡Yo tenía antojo de un Big Mac y me compraste un Bob Mackie!".

Drescher acompañó la imagen con un mensaje dedicado al diseñador, en el que destacó tanto su talento como el privilegio de haber utilizado algunas de sus creaciones. La intñerprete recordó especialmente su trabajo para figuras como Carol Burnett y Cher y aseguró que tuvo el honor de vestir algunos de sus diseños. La publicación permitió además recuperar uno de los momentos en los que el trabajo de Mackie quedó ligado para siempre a La Niñera.

Años después de la emisión de aquel episodio, el vestido continúa siendo uno de los looks más reconocibles de la serie y una muestra del estilo extravagante que convirtió al personaje de Fran Fine en un ícono de la televisión. Mackie construyó una extensa carrera en el mundo de la moda y el entretenimiento. Sus diseños acompañaron a algunas de las grandes figuras de la música y la televisión, especialmente durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.

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