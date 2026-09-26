26 de septiembre de 2026 Inicio
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La fuerte penalización a Franco Colapinto por el choque a Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El argentino protagonizó una maniobra que derivó en un fuerte accidente que dejó fuera de competencia a su compañero de Alpine y al piloto británico de McLaren.

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El piloto argentino Franco Colapinto en el auto de Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto en el auto de Alpine.

Luego del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán, las autoridades de la Fórmula 1 dieron a conocer la resolución oficial sobre el incidente protagonizado por Franco Colapinto en la vuelta 35.

Colapinto realizó una maniobra que le costó puntos a Alpine.
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Los comisarios deportivos determinaron aplicar una sanción de cinco puestos de penalización en la grilla de partida para la próxima competencia, que se disputará el domingo 4 de octubre en el circuito de Sepang, Malasia.

Tras revisar los datos de cronometraje, las cámaras a bordo y la telemetría, el Informe Técnico N° 66 detalló el origen del impacto: tras el reinicio de la carrera, el piloto argentino intentó una maniobra por el interior de la primera curva a una velocidad excesiva, lo que provocó el bloqueo de sus neumáticos y la pérdida total del control del monoplaza.

Colapinto choc&oacute; en la vuelta 35.

Colapinto chocó en la vuelta 35.

En el comunicado oficial, las autoridades argumentaron los motivos del fallo y la adjudicación de la responsabilidad:

"Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly, quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron. Los comisarios consideraron que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta/primera curva".

Habitualmente, este tipo de colisiones se sanciona con un recargo de 10 segundos en el tiempo final del GP. Sin embargo, dado que Colapinto debió ingresar a los garajes y abandonar la competencia a causa de los daños en su auto, el reglamento estipula la conversión de dicha penalidad en la pérdida de casilleros para la grilla de salida de la siguiente fecha en la que participe.

El comunicado de la FIA sobre el choque de Franco Colapinto

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