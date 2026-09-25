Javier Milei mantiene su agenda internacional y ultima detalles de su viaje a Francia

El Presidente llegará a París el 30 de septiembre junto a ministros, empresarios y 12 gobernadores, quienes formarán parte de una nueva edición del Argentina Week para traer inversiones. También tiene previsto mantener una bilateral con Emmanuel Macron en el marco de encuentro de la OCDE.

Luego de su viaje a los Estados Unidos y su participación en la 81º Asamblea Anual de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei ultima detalles para una nueva salida del país. Será a finales de septiembre, cuando parta hacia Francia junto a 12 gobernadores, funcionarios y empresarios para encabezar una nueva edición del Argentina Week en la ciudad de París.

La agenda del jefe de Estado tiene prevista también una bilateral con su par local, Emmanuel Macron, la cual podría llegar a concretarse el jueves 1 de octubre, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También recibirá una distinción del Paris Economic Forum de la capital francesa como uno de los dos economistas más influyentes del planeta, junto al Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.

La comitiva oficial de Milei estará integrada por la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El presidente Javier Milei afirmó el pasado miércoles, en el cierre de su gira internacional, que "2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina" en caso de que su gobierno sea reelecto el año próximo . La declaración se produjo durante una exposición ante más de 150 inversores y referentes financieros en The Economic Club of New York , una institución fundada en 1907 que reúne a líderes empresariales de Manhattan.

Durante un discurso que duró casi media hora, el Presidente defendió los resultados de su programa económico y afirmó que Argentina "está creciendo a un ritmo vertiginoso", con "27 meses seguidos" de expansión. Sostuvo que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, la minería y la energía "se van a acelerar dramáticamente" y que ese proceso "se va a reflejar de forma clara en los salarios".

"Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente", aseguró Milei.

El mandatario buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral. "Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura", aseguró, y detalló el nivel de reservas del Banco Central: "Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a u$s75.000 millones".