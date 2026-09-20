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Este fue el look noventoso que lució Oriana Sabatini y causó furor

La cantante apostó por una producción diferente y recuperó varios elementos clásicos de la moda y la belleza de aquella época.

Este fue el look noventoso que lució Oriana Sabatini y causó furor.

Este fue el look noventoso que lució Oriana Sabatini y causó furor.

@orianasabatini
  • Oriana Sabatini sorprendió con un cambio de imagen inspirado en otra época.
  • La cantante dejó atrás por un momento su estilo habitual.
  • El look combinó moda, peinado y maquillaje con referencias retro.
  • La propuesta fue parte de un reciente proyecto comercial.

Oriana Sabatini suele probar distintos estilos frente a las cámaras y, esta vez, eligió una propuesta muy distinta a la que acostumbra llevar. Para un reciente proyecto comercial, la cantante dejó de lado por un momento su habitual pelo negro y se animó a una imagen inspirada en una de las décadas más recordadas de la moda y la belleza.

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El cambio estuvo marcado principalmente por el cabello, que pasó a tener un tono rubio dorado y un corte mucho más corto. La transformación se completó con una estética que recuperó varios elementos característicos de los años 90, aunque adaptados a una producción actual. El resultado combinó una imagen urbana con detalles que remiten al estilo grunge de aquella época.

Así fue el nuevo look que lució Oriana Sabatini.

Así fue el nuevo look que lució Oriana Sabatini.

La propuesta no quedó solamente en el peinado. Oriana acompañó el nuevo look con un conjunto sencillo formado por una musculosa negra, un jean y una campera de cuero marrón chocolate sobre los hombros. Con prendas básicas y una elección de maquillaje bien marcada, logró completar una estética que tomó referencias de finales de los 90 y los primeros años de los 2000.

Cual es el look noventoso de Oriana Sabatini que sorprendió a todos

El pelo fue uno de los grandes protagonistas de la transformación. La artista lució una peluca con un corte bob a la altura de la mandíbula, un flequillo desmechado y un rubio dorado que se alejó por completo de su tradicional cabellera oscura. Para darle un aspecto más descontracturado, el peinado incorporó el conocido wet look, que genera la apariencia de cabello húmedo.

Los detalles también aparecieron en el maquillaje, que siguió la misma inspiración retro. Oriana llevó sombras satinadas en tonos lila pastel y plateados sobre los párpados, acompañadas por un delineado negro intenso y pestañas con bastante volumen. En los labios, en tanto, utilizó un perfilador marrón café por fuera del contorno natural, una técnica muy asociada a las tendencias de aquella década.

El pelo rubio y corto le dio una imagen completamente diferente a la habitual.

El pelo rubio y corto le dio una imagen completamente diferente a la habitual.

Con todos estos elementos, la cantante armó una imagen que mezcló referencias muy reconocibles de los 90 con una puesta más actual. El contraste entre el rubio, el maquillaje metalizado, el cuero y las prendas básicas terminó de darle forma a la propuesta. Así, Oriana volvió a mostrar su lado más ligado a la moda y cerró la producción con un estilo completamente diferente al que suele lucir.

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