Así es el bolso que María Pombo lució con un look "de campo": ¿cuánto cuesta? La empresaria viajó a Escocia con un estilismo otoñal que combinó prendas cómodas y un accesorio de una reconocida firma italiana. El diseño se destaca por su tamaño, sus materiales y sus detalles. Agregar C5N en









María Pombo eligió un bolso XXL de ante gris de Weekend Max Mara para completar su look de viaje durante su escapada a las Highlands escocesas.

La influencer compartió imágenes de su escapada por las Highlands escocesas.

Su elección combinó prendas básicas con accesorios de lujo.

El diseño pertenece a una colección especial de la firma italiana.

El modelo cuenta con detalles funcionales y dos correas intercambiables. Así es el bolso de lujo que María Pombo lució con un look de campo: la creadora de contenido viajó a Escocia con un estilismo cómodo y relajado, pero un accesorio se llevó todas las miradas. Se trata de una pieza XXL de ante de una reconocida firma italiana, que combina diseño y funcionalidad, ¿cuánto cuesta?.

Pombo volvió a preparar las valijas y esta vez eligió el país británico como destino para una escapada con una amiga. Desde las Highlands, la influencer compartió algunos detalles de su viaje y mostró el conjunto que llevó para trasladarse hasta el norte del Reino Unido.

Para la ocasión, apostó por una combinación sencilla y cómoda: unos vaqueros azules, un jersey marrón chocolate y un bolso de gran tamaño que se convirtió en el protagonista del estilismo. El diseño pertenece a Weekend Max Mara, es el modelo Pasticcino XXL confeccionado en ante gris oscuro y se distingue por el cierre metálico dorado de dos esferas, un detalle que le aporta personalidad y contrasta con la sobriedad del color.

Cuánto cuesta el bolso de María Pombo El bolso forma parte de la colección Signature de la firma italiana, desarrollada en colaboración con el estilista y editor de moda Robert Rabensteiner. La propuesta combina referencias alpinas con elementos urbanos, una estética que encaja con el paisaje elegido por la influencer para su escapada.

Además de su diseño, el modelo se destaca por sus dimensiones y características. Está confeccionado en piel de ante sobre una base de piel de becerro y cuenta con un interior forrado con rayas, un bolsillo y dos correas intercambiables.