2 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta por el endeudamiento de las familias: la deuda acumulada por los hogares asciende a $73,8 billones

Según la consultora Focus Market, los hogares argentinos acumulan una deuda total de $73,8 billones. Ante la pérdida de poder adquisitivo y el costo de vida, crecen los impagos en tarjetas y créditos, al tiempo que se disparan las estrategias informales como dejar de pagar impuestos o pedir auxilio a familiares.

Por
Los hogares argentinos acumulan hoy $73

Los hogares argentinos acumulan hoy $73,8 billones en deuda: $66,48 billones en deuda bancaria y $7,36 billones en deuda no bancaria.

El bolsillo de las familias argentinas no da tregua y la necesidad de financiamiento para cubrir los gastos cotidianos alcanzó niveles alarmantes: la deuda acumulada por los hogares del país asciende a $73,8 billones, distribuida entre $66,48 billones dentro del circuito bancario y $7,36 billones en financiamiento no bancario. Aunque el porcentaje general de familias que recurre al crédito registró un leve descenso respecto a comienzos de año, quienes permanecen endeudados en el sistema formal enfrentan compromisos económicos significativamente más abultados.

La morosidad sigue creciendo en Argentina.
Te puede interesar:

Endeudamiento récord: casi 900.000 personas tienen sus deudas en manos de agencias de cobro

Según un informe elaborado por la consultora Focus Market, la brecha en los montos involucrados evidencia una marcada concentración del endeudamiento bancario. La deuda promedio por hogar endeudado con entidades financieras trepó a $13.380.294, una cifra que duplica los $5.702.809 registrados a principios de 2026 y que equivale a 6,88 salarios promedio del sector privado registrado (RIPTE). A modo de comparación, en 2023 este promedio era de $377.664 y representaba apenas 1,43 salarios. De esta manera, cerca de 4,97 millones de hogares -el 48,68% del total nacional- sostienen obligaciones que comprometen de forma inédita sus ingresos mensuales.

A la par del aumento en los montos, la capacidad de pago de los hogares se deterioró aceleradamente. El ratio de irregularidad en las financiaciones familiares se quintuplicó en dieciocho meses, al pasar del 2,7% en enero de 2025 al 12,9% en julio de 2026. El impacto es especialmente severo en los préstamos personales, donde la tasa de morosidad trepó al 16,7% -lo que implica que más de uno de cada seis pesos prestados está en mora-, y en las tarjetas de crédito, que alcanzaron un 12,8% de atraso. En tanto, la categoría "otros préstamos", asociada a productos informales dentro del sistema, registró un salto crítico de mora del 10,7% al 39,8%.

Frente al acorralamiento presupuestario, el circuito informal se consolidó como la principal vía de auxilio para mantener la liquidez del día a día. Un 56% de los hogares (5,71 millones de familias) mantiene deudas no bancarias por un promedio de $1.288.161. Dentro de este mapa de financiamiento paralelo, el 46,4% corresponde a préstamos personales fuera de los bancos, mientras que los préstamos de familiares o amigos representan el 18,6% y el no pago de impuestos y servicios alcanza el 17,6%. En palabras del analista Damián Di Pace, recurrir a estos mecanismos evidencia una clara restricción de ingresos para cubrir las necesidades más inmediatas.

Por otro lado, el mercado de crédito de las plataformas fintech experimentó un fuerte crecimiento como puerta de acceso al sistema. Los usuarios con créditos fintech pasaron de menos de 500.000 antes de la pandemia a más de 10 millones de personas, de las cuales 3,8 millones no cuentan con ninguna cobertura bancaria tradicional. Sin embargo, este fenómeno no logró desplazar la deuda informal ni frenar el deterioro financiero general. Sin un repunte sostenido de los salarios reales y en medio de la constante presión del costo de vida, el panorama proyecta una mayor heterogeneidad social y un riesgo creciente de exclusión financiera para las familias endeudadas.

Noticias relacionadas

8 de cada 10 familias tiene al menos una deuda.

El 82% de las familias argentinas tiene al menos una deuda y el 36% está atrasado con el pago o no puede saldarlas

El indicador de JP Morgan no para de subir ante la caída de los bonos argentinos.

El riesgo país tocó los 655 puntos, su valor más alto en casi un año

El dólar cerró cerca de los $1.550.

El dólar cerró la semana en calma, cerca de los $1.550

Presentaron un programa para obtener la ciudadanía argentina a través de inversiones. 

Nueva ciudadanía por inversión en Argentina: cuánto habrá que aportar y quiénes podrán acceder

Luis Caputo junto a Diego Santilli en Argentina Week París. 

Presentaron un programa para obtener la ciudadanía argentina a través de inversiones

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, viernes 2 de octubre

Rating Cero

Maxi contó quién era la misteriosa mujer con la que cenó.

Maxi López rompió el silencio y reveló quién es la mujer con la que salió a comer a solas

Juan Gil Navarro se sinceró con la audiencia: Me molesta.

La furia de Juan Gil Navarro por un incidente en el teatro: "Pagar no da derecho a faltar el respeto"

La pareja que protagonizó un escándalo en pleno vuelo.

Aseguran que un famoso actor protagonizó un escándalo en pleno vuelo con su novia: "Le hizo flor de quilombo"

El paso clave por parte de la defensa del cantante.

Callejero Fino tendrá prisión domiciliaria: la insólita razón por la que no llevará tobillera electrónica

Julieta Prandi y un paso clave.

La reacción de Julieta Prandi ante la estrategia de Contardi para revertir la condena: "Mis hijos le tienen terror"

La presentadora no soportó un clip sobre ella que fue viralizado.

Yanina Latorre explotó de furia tras la difusión de un recorte malintencionado: su dura reacción

últimas noticias

Maxi contó quién era la misteriosa mujer con la que cenó.

Maxi López rompió el silencio y reveló quién es la mujer con la que salió a comer a solas

Hace 4 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 3 de octubre

Hace 21 minutos
Hubo alerta en un colegio de Ituzaingó por un mensaje de ataque armado.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Ituzaingó: piden llevar los útiles en bolsas transparentes

Hace 23 minutos
Juan Gil Navarro se sinceró con la audiencia: Me molesta.

La furia de Juan Gil Navarro por un incidente en el teatro: "Pagar no da derecho a faltar el respeto"

Hace 28 minutos
Los hogares argentinos acumulan hoy $73,8 billones en deuda: $66,48 billones en deuda bancaria y $7,36 billones en deuda no bancaria.

Alerta por el endeudamiento de las familias: la deuda acumulada por los hogares asciende a $73,8 billones

Hace 56 minutos