Aseguran que Demichelis tenía encuentros íntimos con Fátima Florez antes de separarse de Evangelina Anderson.

En medio de la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson tras 17 años de matrimonio, apareció una inesperada versión para sumar más polémica: el exasistente personal de Fátima Flórez rompió el silencio y la vinculó directamente con el ex DT de River Plate.

Ángel Sesarín, quien trabajó muchos años junto a la imitadora, contó en Infama que fue testigo de un episodio que lo dejó sorprendido: según su versión, Fátima tuvo un encuentro con Demichelis hace unos meses, cuando ya circulaban rumores de crisis en la pareja del exfutbolista y la modelo.

"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", disparó.

“Me llamó cerca de las tres de la mañana para que la acompañara. Fuimos a un departamento en Puerto Madero y ahí apareció Demichelis”, aseguró el hombre generando sorpresa en el panel del programa conducido por Marcela Tauro.

Ángel Sesarín, furioso con la capocómica.#AméricaTv #Infama pic.twitter.com/8Sfudx31RO — América TV (@AmericaTV) August 24, 2025 Entonces el exasistente relató que acompañó a Flórez hasta el edificio y que ella subió al departamento, mientras él la esperaba en el hall. “Él estaba solo, no había nadie más”, agregó sugiriendo que la visita fue completamente privada.