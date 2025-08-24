IR A
Aseguran que Demichelis tuvo encuentros íntimos con Fátima Florez antes de separarse de Evangelina Anderson

El exasistente de la imitadora rompió el silencio y reveló detalles de los momentos que compartió con el ex DT de River en Puerto Madero.

Ángel Sesarín, quien trabajó muchos años junto a la imitadora, contó en Infama que fue testigo de un episodio que lo dejó sorprendido: según su versión, Fátima tuvo un encuentro con Demichelis hace unos meses, cuando ya circulaban rumores de crisis en la pareja del exfutbolista y la modelo.

"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", disparó.

Me llamó cerca de las tres de la mañana para que la acompañara. Fuimos a un departamento en Puerto Madero y ahí apareció Demichelis”, aseguró el hombre generando sorpresa en el panel del programa conducido por Marcela Tauro.

Entonces el exasistente relató que acompañó a Flórez hasta el edificio y que ella subió al departamento, mientras él la esperaba en el hall. “Él estaba solo, no había nadie más”, agregó sugiriendo que la visita fue completamente privada.

Como si eso fuera poco, Sesarín también lanzó otra frase que involucró a otro exfutbolista: “Fátima intentó comunicarse con Lionel Scaloni. Fue su mujer la que le pidió que dejara de bebotear con él”.

Tras separarse de Demichelis, Evangelina Anderson sorprendió a sus hijos con un rotundo mensaje

A pocos días de anunciar su separación de Martín Demichelis, después de 17 años de matrimonio, Evangelina Anderson apareció en las redes con un posteo en el que expresó cómo atraviesa este momento y les dejó un profundo mensaje a sus hijos Bastián, Emma y Lola.

La modelo enfrentó las especulaciones sobre su estado de ánimo y se dirigió a sus hijos, con motivo del festejo del Día de la Niñez en Argentina. “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”, escribió junto a una tierna imagen con ellos.

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos

