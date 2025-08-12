Escandalosa imitación de Fátima Florez a Shakira: "Le hicieron un boicot" La humorista estuvo en el cumpleaños de Antonio Banderas, aunque él no estuvo presente, y no pasó desapercibida.







La humorista se puso en el personaje de la cantante colombiana en un escenario en Marbella. Redes Sociales

La imitadora Fátima Florez realizó una parodia de la cantante colombiana Shakira en el cumpleaños de Antonio Banderas, en España, y no tuvo una buena recepción entre los invitados. "La están boicoteando", ironizaron.

La humorista fue a Marbella, aunque el actor español no estuvo presente, y las imágenes no pasaron desapercibidas: "No sé por qué estaba ahí, pero llegó al escenario", dijeron los asistentes.

En el programa LAM, en América, el conductor Ángel de Brito compartió la parodia de la exnovia del presidente Javier Milei, donde no salió bien parada. "Si hay algo que hace bien es imitar gente, sin embargo, alguien la está boicoteando", resaltó.

Embed La polémica imitación de Shakira que hizo Fátima Florez en España#LAM pic.twitter.com/k9clEA2oG2 — emi (@eeemiliano) August 12, 2025 En relación a la imitación realizada por Flores, el periodista citó como ejemplo a la cantante Nacha Guevara cuando remarcó: "Mi querida amiga Nacha Guevara diría menos es más", a la vez que criticaron la actuación, la peluca y la vestimenta que eligió la mediática.

