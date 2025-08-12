IR A
Escandalosa imitación de Fátima Florez a Shakira: "Le hicieron un boicot"

La humorista estuvo en el cumpleaños de Antonio Banderas, aunque él no estuvo presente, y no pasó desapercibida.

La humorista se puso en el personaje de la cantante colombiana en un escenario en Marbella.

La imitadora Fátima Florez realizó una parodia de la cantante colombiana Shakira en el cumpleaños de Antonio Banderas, en España, y no tuvo una buena recepción entre los invitados. "La están boicoteando", ironizaron.

La mediática tendrá su propia biografía en la plataforma internacional.
"La one" ya tiene a sus protagonistas: la biopic sobre Moria Casán se prepara para su filmación

La humorista fue a Marbella, aunque el actor español no estuvo presente, y las imágenes no pasaron desapercibidas: "No sé por qué estaba ahí, pero llegó al escenario", dijeron los asistentes.

En el programa LAM, en América, el conductor Ángel de Brito compartió la parodia de la exnovia del presidente Javier Milei, donde no salió bien parada. "Si hay algo que hace bien es imitar gente, sin embargo, alguien la está boicoteando", resaltó.

En relación a la imitación realizada por Flores, el periodista citó como ejemplo a la cantante Nacha Guevara cuando remarcó: "Mi querida amiga Nacha Guevara diría menos es más", a la vez que criticaron la actuación, la peluca y la vestimenta que eligió la mediática.

Fátima Florez sobre su relación con Javier Milei: "Soy una mujer soltera"

Fátima Flórez aclaro que sigue soltera y desmintió los rumores de un nuevo acercamiento a Javier Milei: "Soy una mujer soltera". Sin embargo, podría reencontrarse con el mandatario en su gira internacional por Estados Unidos. "En septiembre yo tengo mis shows, mis presentaciones, vuelvo a Las Vegas el 5 y 6 de septiembre".

Agregó: "Me viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales. Así que justo da la casualidad que ese mismo día”.

