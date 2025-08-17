IR A
Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson sorprendió a sus hijos con un rotundo mensaje

En medio del dolor por el final de su matrimonio, la modelo publicó un mensaje profundo y directo para sus tres hijos. “Le pido al cielo… que tengan claro que el dinero no es todo”, escribió.

La modelo enfrentó las especulaciones sobre su estado de ánimo y se dirigió a sus hijos, con motivo del festejo del Día de la Niñez en Argentina. “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”, escribió junto a una tierna imagen con ellos.

Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, señaló.

También los alentó a que “si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”.

“Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre, y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”, agregó en algo que muchos tomaron como una respuesta a este momento de separación familiar.

Hace 44 minutos
