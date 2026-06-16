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Los emotivos posteos de Adrián Suar y Griselda Sicilianni para celebrar el cumpleaños de su hija Margarita

La adolescente cumplió 14 años y sus padres compartieron fotos de la infancia: "Siempre vas a ser la nena de papá", escribió el gerente de programación de El Trece.

Siciliani y Suar estuvieron con su hija en la avant premiere de Mazel Tov.

Siciliani y Suar estuvieron con su hija en la avant premiere de Mazel Tov.

Redes sociales

La hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, Margarita, cumplió 14 años y sus padres lo celebraron con mensajes y fotos retro en las redes sociales: "Te AMO Margui". La hija de los famosos, nació el 15 de junio de 2012, en un parto fue natural en la Clínica Suizo Argentina de la Ciudad, y la beba pesó 4,160 kg.

La actriz será protagonista de una nueva producción que dará que hablar.
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El actor posteó en su cuenta de Instagram una imagen de la adolescente en su infancia con la leyenda: "Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. TE AMO Margui".

Por su parte, Griselda Siciliani también eligió una foto de los primeros años de la menor vestida con un gorro a colores y escribió: . "Catorce años. Hija hermosa. Te amo. ¡Siempre a tu lado!". Después sumó un video de la niña jugando y cantando con un micrófono: eligió la canción Flores celestes de la banda Niña Lobo y cerró con un tierno: "Te amo Margarita, mi amor".

Margarita por Griselda Siciliani
Margarita por Griselda Siciliani

Margarita por Griselda Siciliani

Desde su separación, el gerente de contenidos de El Trece y la protagonista de Envidiosa se mostraron muy presentes junto a la adolescente en cada paso de su vida. También eligieron mantenerla alejada de la exposición mediática, priorizando su privacidad y su etapa escolar, y sólo se la ve acompañándolos en eventos especiales. Recientemente, se la pudo ver junto a los famosos en la avant premiere de Mazel Tov,

Margarita por Griselda Siciliani
Margarita por Griselda Siciliani

Margarita por Griselda Siciliani

¿Quién fue el gran amor de Adrián Suar?

A lo largo de su vida, Adrián Suar tuvo muchas historias sentimentales, aunque según sus propias declaraciones tuvo "dos grandes amores": Griselda Siciliani y Araceli González. La protagonista de Envidiosa fue una de sus parejas más significativas. Estuveron jutnos entre 2008 y 2016 y en ese tiempo nación Margarita, que hoy tiene 14 años. En la actualidad mantienen una excelente relación famiiar y de amistad.

En el caso de Aracelli González, fueron pareja cuando el actor empezaba su carrera y ella ya era una modelo top de la época. Se casaron en 1997, se separaron legalmente en 2004 y tuvieron un hijo, Tomás. A pesar de años de fuertes disputas legales y económicas tras la ruptura, lograron reconciliarse y mantener un buen vínculo familiar.

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