"Enemigo público N°1": la prensa inglesa destrozó a Enzo Fernández tras su regreso al Chelsea

El jugador argentino fue abucheado y ovacionado durante un amistoso tras su regreso a Inglaterra y los medios ingleses se hicieron eco del rechazo de los hinchas del Chelsea en medio de rumores de traspaso al Manchester City.

Enzo Fernández volvió a jugar para el Chelsea luego de su paso por el Mundial 2026, donde empató el partido contra Inglaterra, y fue abucheado por una parte de la tribuna en medio de rumores sobre una posible salida al Manchester City . La prensa destacó el enojo de los hinchas con títulos como "enemigo público N°1" y juegos de palabras que resaltaron el rechazo.

“ PUBLIC ENEMY NO.1 (ENEMIGO PÚBLICO NO.1) ”, tituló en su portada el medio Sunday Mirror Sport y agregó en la bajada: “ Incluso los aficionados del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial ”.

La portada de Star usó un juego de palabras y tituló “ BOO ARE YA? ” por la pregunta provocativa “ Who are ya? (¿Quién eres?)” pero reemplazando “who (quién)” por “boo”, “ abucheo ”. En la bajada, el tabloide resumió el episodio con la frase “los aficionados locales le hacen un gesto obsceno a Enzo en su regreso al Bridge” y agregó “ la reacción negativa pone en duda el futuro ”.

En la misma línea, el Sunday People Sport abrió su portada con “ BOO FLAG (Bandera de abucheos) ”. La bajada decía: “ Los aficionados del Chelsea echan a Fernández al volver el villano del Mundial al Bridge ”, una formulación que interpretó los silbidos como una señal para que el argentino abandone el club.

El enfoque de The Sunday Telegraph fue más sobrio, ya que solo tituló “ Fernández booed (Fernández abucheado) ” y en la bajada habló de una recepción hostil, vinculada a las versiones sobre una transferencia por 120 millones de libras al Manchester City.

Ninguno de ellos mencionó que hubo abucheos y ovaciones por igual, sin embargo el resentimiento por la derrota de Inglaterra sigue presente entre los británicos. Sumado a la molestia por el reclamo de soberanía argentina por las islas Malvinas.

Imagine a player putting in this performance despite what his own fanbase did to him at the home stadium.



Enzo Fernandez ball gives goosebumps pic.twitter.com/7zeDGfdihu https://t.co/zAGlkyrHfB — CFC OBEY® (@_kobbyphocus) August 15, 2026

Cómo terminó el partido del Chelsea en el que volvió Enzo Fernández

El partido del Chelsea del último sábado terminó con una victoria 3-1 frente a la Real Sociedad, último amistoso del equipo antes del inicio de la temporada. Enzo entró a los 17 minutos del segundo tiempo por Reece James y recibió del defensor inglés la cinta de capitán antes de que dejara la cancha.

En ese momento, la respuesta de la tribuna fue dividida: un sector lo silbó en medio de la incertidumbre que rodeó al jugador durante el mercado, mientras otro lo aplaudió y entonó “Ohhh Enzo Fernández” cuando tomó el brazalete.