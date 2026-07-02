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Qué dijo Jorge Porcel Jr tras ser criticado por cobrar $800 mil su presencia en asados

El mediático defendió su tarifa, reivindicó el valor de su trabajo y redobló la apuesta con nuevas propuestas gastronómicas para eventos privados.

El hijo del histórico humorista recibió reproches en redes.

El hijo del histórico humorista recibió reproches en redes.

Jorge Porcel Jr. respondió públicamente a las críticas que recibió por cobrar entre $600 mil y $800 mil por asistir a asados y reuniones privadas. Tal es así que el hijo del histórico humorista dejó en claro que no piensa modificar sus honorarios y sostuvo que el valor de su trabajo lo define exclusivamente él.

El conductor y la mediática habrían sido vistos juntos. Sin embargo, ella aclaró lo que sucedió.
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Lejos de mostrarse arrepentido, Porcel Jr. fue categórico: "Cobro lo que se me da la gana, porque para eso soy un hombre libre. Yo cobro lo que quiero y lo que sé que valgo. Nadie tiene derecho a opinar porque no soy un empleado público o un mandatario. Yo soy simplemente un artista que se gana la vida".

En una entrevista con TN Show, el mediático también explicó cómo funciona su esquema de contratación. "El promedio de lo que cobro es entre 600 mil y 800 mil pesos, solo la presencia", aclaró, y remarcó que el público no busca únicamente un show tradicional. "La gente quiere que vaya a contar anécdotas, hacer humor, charlar de igual a igual. Eso es lo que buscan. La ficción cansó", señaló al explicar por qué adaptó su propuesta de entretenimiento a un formato más cercano e interactivo.

La publicación de Jorgito Porcel Jr. que fue cuestionada por usuarios en redes.

La publicación de Jorgito Porcel Jr. que fue cuestionada por usuarios en redes.

Respecto de las diferencias de precios, también brindó detalles de cómo establece cada presupuesto. "A algunos les cobramos menos y les hacemos la gauchada, y a otros un poco más, porque si van 40 personas y viven en un country con diez autos importados, no vamos a hacer el papel de bolu...", expresó.

Además, reveló que el piso de contratación es de $400 mil y lanzó otra frase contundente al recordar su relación con los medios: "La televisión me ninguneó durante años. Yo nunca acepté trabajar gratis y nunca me arrodillé ante las corporaciones", sostuvo.

El "locrazo patrio" de Jorge Porcel Jr tras sus asados mundialistas

Mientras continúa la discusión por el precio de sus presencias, Jorge Porcel Jr. decidió ampliar su emprendimiento gastronómico con una nueva propuesta para la previa del 9 de Julio. Luego del éxito que aseguró haber tenido con los asados durante el Mundial 2026, anunció el lanzamiento del "Locrazo patrio mundialero", una experiencia temática que combina gastronomía, humor y su participación personal durante la reunión.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales con una imagen creada mediante inteligencia artificial en la que aparece vestido con atuendo gauchesco, la camiseta de la Selección Argentina y un mate en la mano. Allí escribió: "Locrazo patrio mundialero. Pasamos a octavos y la presencia de Jorge Porcel Junior". Además invitó al público con otra consigna: "Antes del 11, hacé la previa del Mundial más larga del mundo a risa pura. Temática entre el 9 de Julio y el Mundial".

Según explicó la producción de la iniciativa, el menú incluye empanadas o picada con vino, locro y la presencia del propio Porcel Jr., quien comparte anécdotas y realiza un espectáculo de humor durante la comida. Desde la organización confirmaron que el valor de esta nueva propuesta es superior al de los asados mundialistas, cuyos precios iniciales rondaban entre $200.000 y $250.000, aunque no precisaron el monto actualizado del nuevo servicio.

Jorgito Porcel JR. fue por más y el próximo 9 de julio hará un

Jorgito Porcel JR. fue por más y el próximo 9 de julio hará un "locrazo".

El propio Jorge Porcel Jr. sostiene que el interés del público respalda su emprendimiento. Días atrás había contado que "en una noche recibimos 500 llamados", una repercusión que, según explicó, lo impulsó a ampliar la oferta para casamientos, despedidas de soltero, reuniones empresariales y celebraciones patrias. "Nos dimos cuenta de qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla. Estamos trabajando para ofrecer el mejor entretenimiento y dar un poco de alegría a la gente", aseguró, convencido de que su propuesta encontró un nicho propio más allá de la televisión tradicional.

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