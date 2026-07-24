24 de julio de 2026 Inicio
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Contundente: Leandro Paredes habló por primera vez sobre las teorías conspirativas de la Selección argentina

El mediocampista de Boca fue determinante al referirse a las especulaciones que rodean la final ante España en el Mundial 2026. "Me tengo que volver loco", expresó.

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Paredes

Paredes, sobre las teorías conspirativas

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Una de las cosas que más dio que hablar fue sobre su futuro: "Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma".

Paredes habló sobre su futuro en la Selección.
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“Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante y por eso, feliz", agregó.

Ahora bien, respecto a las teorías conspirativas acerca de la final, aseguró: “Si es por todo lo que escucho, me tengo que volver loco. Nosotros hicimos un gran Mundial y creo que España fue muy superior a nosotros en la final y es un justo ganador”.

E intentó suavizar todo: “A nosotros nos queda disfrutar lo que logramos en este proceso que duró ocho años, que fue espectacular. No hay que darles bola”.

En un partido difícil, Boca debutó en la Sudamericana con un triunfo: venció 1-0 a O'Higgins

Con un gol de Miguel Merentiel, Boca le ganó 1-0 a O'Higgins de Chile por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize, en el debut de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en la Bombonera tras su vuelta al club, logró un trabajado triunfo ante un conjunto visitante que se plantó y mostró momentos de buen juego. Ahora, irá a jugar vuelta en el país trasandino para sellar la clasificación a la próxima fase. El árbitro fue el uruguayo Andrés Matonte.

A la media hora del primer tiempo en la Bombonera, Boca y O'Higgins no podían romper el cero en un desarrollo equilibrado, donde el conjunto chileno sorprendió y logró inquietar con varias llegadas, mientras que el Xeneize buscó imponer condiciones, aunque no consiguió transformar ese dominio territorial en situaciones claras.

La ocasión más peligrosa del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena llegó con un remate de Dylan Gorosito dentro del área que encontró una rápida respuesta de la defensa visitante, mientras que Leandro Paredes también probó desde media distancia, pero su disparo se fue desviado por encima del travesaño.

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