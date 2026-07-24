Nicolás González opinó sobre el futuro de la Seleccion argentina: "Creo que va a haber un cambio importante"

En su regreso al país tras la derrota frente a España en la final del Mundial en Estados Unidos, el extremo izquierdo llegó hasta su ciudad natal, en dónde analizó la actualidad y el futuro de la Albiceleste.

El extremo de la Selección argentina, Nicolás González, regresó este viernes a su ciudad natal de Escobar, donde fue homenajeado por vecinos, excombatientes de Malvinas y autoridades locales, y dejó definiciones sobre el futuro del equipo tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

Consultado sobre el recambio que podría atravesar la Albiceleste luego de los posibles retiros de referentes como Nicolás Otamendi y las dudas sobre Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Leandro Paredes y Lionel Scaloni, el futbolista evitó anticipar definiciones, aunque reconoció que se aproxima una nueva etapa. "Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Yo creo que va a haber un cambio importante, ya sea para la Selección, ya sea para cada uno de nosotros como personas" , expresó.

El jugador también descartó que un eventual cruce con España por la Finalissima represente una revancha deportiva y reconoció la superioridad del rival en el partido decisivo. "España es un merecido campeón. Jugaron mejor que nosotros, fueron superiores. Es parte del fútbol" , sostuvo.

Sobre el recorrido del combinado nacional en la Copa del Mundo, González destacó el acompañamiento de los hinchas pese al subcampeonato y les pidió no prestar atención a las versiones que circularon en redes sociales. "Las personas bajo la lluvia fueron a recibirnos y no hacía falta porque no se logró lo que esperábamos. Después, todo lo que se diga a través de una red social no hay que creer" , afirmó.

El futbolista también se refirió al impacto que tuvo el partido ante Inglaterra y la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los jugadores. "Era un partido de fútbol, pero de a poco se fue formando una burbuja. Podíamos quedar en la historia y lo hicimos de la mejor manera. Dejamos al país en lo más alto" , aseguró.

Finalmente, González se emocionó por el recibimiento que le preparó Escobar y recordó sus orígenes en el barrio Stone. "Jamás lo pensé. Fui ese nene de barrio que se ensuciaba para ir a jugar a la pelota con sus amigos y hoy recibir todo este homenaje es un sueño. Nunca me esperé que se diera de esta forma", concluyó.

La Universidad Nacional del Delta distinguió a Nicolás Otamendi como personalidad destacada

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Delta (UNDelta) declaró a Nicolás Otamendi como Personalidad Destacada del Delta, un reconocimiento que destaca tanto su carrera deportiva como su vínculo con la región y los valores de esfuerzo, compromiso y superación que representó a lo largo de su trayectoria.

Nacido en El Talar, el defensor dio sus primeros pasos en los clubes de barrio AFUT, Club Talar, Villa Real y Barrio Nueva, antes de continuar su formación en Vélez Sarsfield e iniciar una extensa carrera que incluyó a grandes instituciones como Porto, Valencia, Manchester City, Benfica y su actual regreso a River.

Nicolás Otamendi volvió a River Plate. Redes sociales (imagen optimizada por IA)

Desde la universidad remarcaron que la distinción también busca reconocer el papel de los clubes de barrio y las instituciones deportivas en la formación de niñas, niños y jóvenes, al considerar que el recorrido de Otamendi demuestra cómo el talento, el esfuerzo sostenido y el acompañamiento colectivo permiten alcanzar la máxima competencia deportiva.