24 de julio de 2026 Inicio
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Nicolás González opinó sobre el futuro de la Seleccion argentina: "Creo que va a haber un cambio importante"

En su regreso al país tras la derrota frente a España en la final del Mundial en Estados Unidos, el extremo izquierdo llegó hasta su ciudad natal, en dónde analizó la actualidad y el futuro de la Albiceleste.

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Nicolás González, jugador de la Selección argentina. 

C5N

El extremo de la Selección argentina, Nicolás González, regresó este viernes a su ciudad natal de Escobar, donde fue homenajeado por vecinos, excombatientes de Malvinas y autoridades locales, y dejó definiciones sobre el futuro del equipo tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

El jugador disputó tres oartidos con su selección durante la reciente Copa del Mundo.
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Consultado sobre el recambio que podría atravesar la Albiceleste luego de los posibles retiros de referentes como Nicolás Otamendi y las dudas sobre Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Leandro Paredes y Lionel Scaloni, el futbolista evitó anticipar definiciones, aunque reconoció que se aproxima una nueva etapa. "Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Yo creo que va a haber un cambio importante, ya sea para la Selección, ya sea para cada uno de nosotros como personas", expresó.

El jugador también descartó que un eventual cruce con España por la Finalissima represente una revancha deportiva y reconoció la superioridad del rival en el partido decisivo. "España es un merecido campeón. Jugaron mejor que nosotros, fueron superiores. Es parte del fútbol", sostuvo.

Sobre el recorrido del combinado nacional en la Copa del Mundo, González destacó el acompañamiento de los hinchas pese al subcampeonato y les pidió no prestar atención a las versiones que circularon en redes sociales. "Las personas bajo la lluvia fueron a recibirnos y no hacía falta porque no se logró lo que esperábamos. Después, todo lo que se diga a través de una red social no hay que creer", afirmó.

Nicol&aacute;s Gonz&aacute;lez con la Selecci&oacute;n argentina.&nbsp;

Nicolás González con la Selección argentina.

El futbolista también se refirió al impacto que tuvo el partido ante Inglaterra y la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los jugadores. "Era un partido de fútbol, pero de a poco se fue formando una burbuja. Podíamos quedar en la historia y lo hicimos de la mejor manera. Dejamos al país en lo más alto", aseguró.

Finalmente, González se emocionó por el recibimiento que le preparó Escobar y recordó sus orígenes en el barrio Stone. "Jamás lo pensé. Fui ese nene de barrio que se ensuciaba para ir a jugar a la pelota con sus amigos y hoy recibir todo este homenaje es un sueño. Nunca me esperé que se diera de esta forma", concluyó.

La Universidad Nacional del Delta distinguió a Nicolás Otamendi como personalidad destacada

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Delta (UNDelta) declaró a Nicolás Otamendi como Personalidad Destacada del Delta, un reconocimiento que destaca tanto su carrera deportiva como su vínculo con la región y los valores de esfuerzo, compromiso y superación que representó a lo largo de su trayectoria.

Nacido en El Talar, el defensor dio sus primeros pasos en los clubes de barrio AFUT, Club Talar, Villa Real y Barrio Nueva, antes de continuar su formación en Vélez Sarsfield e iniciar una extensa carrera que incluyó a grandes instituciones como Porto, Valencia, Manchester City, Benfica y su actual regreso a River.

Nicol&aacute;s Otamendi volvi&oacute; a River Plate.&nbsp;

Nicolás Otamendi volvió a River Plate.

Desde la universidad remarcaron que la distinción también busca reconocer el papel de los clubes de barrio y las instituciones deportivas en la formación de niñas, niños y jóvenes, al considerar que el recorrido de Otamendi demuestra cómo el talento, el esfuerzo sostenido y el acompañamiento colectivo permiten alcanzar la máxima competencia deportiva.

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