Polémica: la FIFA rechazó la camiseta de Haití para el Mundial 2026 por contener elementos políticos A días del debut del seleccionado caribeño ante Escocia, la entidad madre del fútbol mundial objetó un detalle de la camiseta, por el que no podrá ser utilizada en la competencia. Por Agregar C5N en









El uniforme de Haití en el Mundial 2026 es confeccionado por la marca colombiana Saeta. Saeta

Haití celebra su vuelta a los mundiales después de 52 años y aprovecha la ocasión de tener un lugar en la máxima cita del fútbol para reivindicar su identidad nacional y su espíritu de lucha. Sin embargo, se encontraron con una traba: la FIFA rechazó su uniforme para el Mundial 2026 por contener un mensaje político.

Saeta, la marca que fabrica el uniforme del equipo caribeño, expresó este martes que, durante el proceso de revisión, la entidad rectora del deporte "determinó que ciertos elementos visuales podrían interpretarse de manera diferente bajo su regulación de equipos y, en última instancia, solicitaron modificaciones en el diseño".

"Varios conceptos fueron desarrollados y refinados durante varios meses y presentados a través del proceso de aprobación estándar de la FIFA. El diseño final fue pensado como un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen todos los días al futuro de Haití y no fue pensado como una declaración política", expresó la empresa colombiana.

Por qué la FIFA rechazó la camiseta de Haití para el Mundial 2026 Ni la FIFA ni Saeta aclararon qué elemento en particular del diseño entró en conflicto con las reglas de los uniformes, pero probablemente se trate de un detalle ubicado en la parte inferior derecha de la camiseta, una referencia a la Batalla de Vertières, el último gran enfrentamiento militar librado en la revolución haitiana, en el que las tropas locales derrotaron a las fuerzas expedicionarias francesas enviadas por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre de 1803. Pocos meses después, el país consiguió la independencia, y celebra en esa fecha el Día de la Victoria.

Durante la clasificación al Mundial, la marca se encontró en el centro del debate cultural en Haití mientras hinchas y observadores cuestionaban si los patrones geométricos en las camisetas blancas que los hombres usaban a lo largo de la campaña eran símbolos vèvè, imágenes sagradas que los practicantes de vudú dibujan sobre sus cuerpos durante las ceremonias espirituales.

camiseta Haití mundial 2026 La referencia a la Batalla de Vertières en la camiseta de Haití para el Mundial 2026. Saeta No es la primera vez que Haití enfrenta una situación similar. En los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en febrero de este año en Milán y Cortina d'Ampezzo, se presentó con dos esquiadores, que iban a vestir un uniforme confeccionado por la diseñadora ítalo-haitiana Stella Jean, basado en una pintura del artista haitiano Edouard Duval-Carrié que incluía un caballo rojo con la imagen de Toussaint Louverture, uno de los líderes de la rebelión de esclavos que concluyó con la independencia del país. El COI obligó a retirar la figura del dirigente, en una decisión que causó polémica en todo el mundo. Finalmente, quitaron al hombre, pero dejaron al animal. Toussaint Louverture Haití Juegos Olímpicos Invierno 2026 A la izquierda, la pintura de Edouard Duval-Carrié sobre Toussaint Louverture; a la derecha, el uniforme finalmente utilizado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.