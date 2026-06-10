Llamativo: la selección que va al Mundial 2026 con 300 kilos de pescado, 116 kilos de queso y 6.000 naranjas

La Selección de Noruega no quiere dejar ningún detalle librado al azar en su regreso a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. La delegación europea desembarcó en los Estados Unidos con un cargamento de alimentos sumamente llamativo y exótico destinado a su concentración. La masiva despensa incluye 300 kilos de pescado rojo fresco, 116 kilos de queso y un total de 6.000 naranjas .

Para procesar estos alimentos de la manera adecuada, la federación noruega también sumó al viaje a un reconocido equipo de chefs locales que trabajarán a la par del cocinero oficial. Los especialistas admitieron que la logística representa un verdadero desafío y que los envíos se realizan de forma escalonada para preservar los productos. Los profesionales de la cocina deberán alimentar a un grupo de más de 60 personas unas cuatro veces al día , cuidando al extremo los estándares de la alta competencia.

El seleccionado conducido por Stale Solbakken genera una enorme expectativa en su país debido a la presencia de una gran generación de futbolistas. El debut de los nórdicos en el Grupo I está programado para este martes 16 de junio frente a Irak en el Boston Stadium . El estricto cuidado en la nutrición demuestra que los países europeos consideran la alimentación como una pieza clave para potenciar al máximo el rendimiento físico.

La cuenta regresiva para el evento deportivo más esperado del planeta ingresó en su recta final, generando una enorme expectativa entre los fanáticos del fútbol de todo el mundo. La Copa del Mundo de la FIFA 2026 comenzará de manera oficial este jueves 11 de junio con el encuentro entre el anfitrión Mexico y Sudafrica . El puntapié inicial marcará el comienzo de una competencia sin precedentes, la cual se extenderá a lo largo de más de un mes de competencia pura hasta la gran definición por el título de campeón.

Mundial 2026

La jornada de apertura se concentrará en el territorio mexicano, país que tendrá el honor de albergar el Mundial junto a Estados Unidos y Canadá. El Estadio Azteca será el escenario encargado de recibir el compromiso inaugural, justo después de que concluyan los espectáculos artísticos y musicales de presentación.

Esta edición presentará una estructura completamente renovada que modificará el calendario habitual al que estaban acostumbrados los espectadores en las últimas décadas. Por primera vez en la historia, el torneo contará con la participación de 48 seleccionados nacionales y la organización estará compartida de forma conjunta entre tres naciones. De este modo, el partido de este jueves levantará el telón de una seguidilla ininterrumpida de encuentros que promete paralizar la atención global de los fanáticos.

Esta ambiciosa estructura modificará por completo la logística y el desarrollo de la fase de grupos en comparación con las ediciones previas, obligando a los planteles y a los fanáticos a trasladarse a lo largo de extensas distancias entre las diferentes ciudades sedes de América del Norte de manera consecutiva. Frente a este panorama, las selecciones participantes deberán extremar los cuidados en la planificación de los viajes y la recuperación física.