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10 de junio de 2026 Inicio

Medios europeos aseguran que un gigante de Italia quiere a Dibu Martínez: ya habría acuerdo

El arquero argentino, que se está recuperando de su lesión en la mano de cara al partido de Argentina frente a Argelia, podría dejar Aston Villa después del Mundial 2026.

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Medios europeos aseguran que Dibu Martínez habría logrado un acuerdo de palabra con Juventus.

Medios europeos aseguran que Dibu Martínez habría logrado un acuerdo de palabra con Juventus.

El nombre de Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en uno de los más mencionados en las últimas horas luego que medios italianos aseguraran que después del Mundial 2026 dejará Aston Villa y se sumará al plantel de Juventus.

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La Gazzetta Dello Sports aseguró que el conjunto de Turín fue quien dio el paso decisivo en su búsqueda de un nuevo arquero titular: se contactó con el campeón del mundo y alcanzaron un acuerdo de palabra. En tanto, Aston Villa no opondría al pase, aunque no será sencilla la negociación por el acuerdo económico.

Por su parte, aportando más información Sky Sport de Italia aseguró que Dibu "aceptó un contrato de tres años hasta 2029" y que el acuerdo se facilitó luego que el marplatense aceptara reducir su salarial con respecto a lo que gana actualmente en la Premier League.

Dibu Martínez

“Martínez acepta un contrato de tres años con un salario reducido en comparación con lo que ganaba en Inglaterra, para facilitar su traspaso a la Juve (un paso que considera crucial para su carrera y para tener la oportunidad de ganar títulos)”, indicaron.

La decisión de querer sumar al campeón del mundo se debe a que desde la Vecchia Signora busca obtener al arquero por su experiencia y trayectoria internacional, con el objetivo de fortalecer el arco y apuntalar un plantel que aspira a pelear los primeros puestos tanto en la Serie A como en los torneos continentales.

La tranquilidad que transmitió el Dibu Martínez de cara al debut al Mundial 2026

Previo a los amistosos ante Honduras e Islandia, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez transmitió calma y confirmó que llega en condiciones para el debut del Mundial 2026.

“Me siento muy bien, llego, llego”, advirtió el guardameta en relación a fractura sufrida en el dedo anular de su mano derecha mientras defendía los tres palos del Aston Villa. La lesión se produjo durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League contra Friburgo.

Sin embargo, el marplatense aguantó el dolor y atajó igual en el triunfo por 3-0 que consagró campeón al equipo inglés, pero encendió las alarmas en la Selección.

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